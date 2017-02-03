الجيش يوسع نطاق السيطرة على الجبهة الشرقية.. استعادة السيطرة على الحطانية وبئر المرهطان

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها على الجبهة الشرقية للبلاد، موسعة نطاق سيطرتها في ريف تدمر الغربي خلال عمليتها العسكرية الواسعة لاجتثاث إرهابيي تنظيم داعش من ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة “واصلت عملياتها بنجاح على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” بريف حمص الشرقي وفرضت سيطرتها على قرية الحطانية وبئر المرهطان”.

وبين المصدر أن العمليات أدت إلى “القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير 3 عربات مزودة برشاشات”.

وذكر مراسل سانا في وقت سابق اليوم أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة “أحكمت سيطرتها على مفرق جحار الاستراتيجي الواقع شرق المحطة الرابعة على طريق حمص-تدمر بعد تكبيد إرهابيي تنظيم داعش خسائر بالأفراد والآليات”.

وبين المراسل أن وحدات الجيش “تابعت عملياتها وتقدمها باتجاه قرية البيضة الشرقية وطريق حقل المهر للغاز وأوقعت العديد من القتلى بين فلول إرهابيي التنظيم التكفيري في المنطقة”.