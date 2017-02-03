اجتماع تقني في أستانا الاثنين المقبل .. و”تحالف واشنطن” يقرّ بجرائمه الخارجية تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات النظام التركي لسيادة سورية

وضعت وزارة الخارجية والمغتربين أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن في صورة اعتداءات النظام التركي السافرة وانتهاكه للسيادة السورية ومحاولته قضم جزء من أراضيها بذريعة محاربة الإرهاب معربة عن إدانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري، ومجددة مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الموصوفة التي يرتكبها بحق الشعب السوري، في وقت أقر تحالف واشنطن المزعوم لمحاربة داعش بعد سلسلة المجازر التي ارتكبها بحق السوريين وتدميره للبنى التحتية “بأن الغارات التي ينفذها في سورية والعراق تؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.

وفي إطار جهود توفير الأجواء الملائمة لإطلاق الحوار السوري في جنيف أعلنت الخارجية الكازاخستانية أن وفوداً من روسيا وإيران وتركيا وبمشاركة ممثل عن الأمم المتحدة ستعقد اجتماعاً “تقنياً” في أستانا في السادس من الشهر الجاري حول تسوية الأزمة في سورية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لقاء أستانا سيبحث سير تنفيذ نظام وقف الأعمال القتالية وكذلك وضع إجراءات للرقابة عليه والحيلولة دون حدوث خروقات، وسبل الفصل بين “المعارضة المسلحة” وتنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وفي التفاصيل، وضع الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، في رسالتين موجهتين من وزارة الخارجية والمغتربين أمس، في صورة الاعتداءات الجديدة السافرة للنظام التركي على الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في إطار الدور المكشوف الذي يقوم به النظام التركي في دعم الإرهاب.

وجاء في نص الرسالتين: قامت قوات الجيش التركي خلال الأيام القليلة الماضية بالتوغل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية واحتلال بعض القرى السورية منها قريتان سوريتان غرب مدينة الباب هما الغوز وابو الزندين، وذلك بهدف التقدم باتجاه مدينة الباب شمال مدينة حلب.

وأضافت الرسالتان: إن هذه الاعتداءات تأتي استمراراً لعدوان النظام التركي المستمر منذ أكثر من خمس سنوات والمتمثل في تقديم مختلف أشكال الدعم العسكري والمادي واللوجستي للجماعات الإرهابية المسلحة وتسهيل دخول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى داخل سورية وإقامة معسكرات لتدريبهم على أراضيها بإشراف عسكري واستخباري تركي مباشر وتوفير الغطاء الناري لمساندة الجماعات الإرهابية في الداخل السوري وتسليحها بأحدث أنواع الأسلحة وصولاً إلى تقديم كل أشكال الرعاية الصحية للإرهابيين داخل الأراضي التركية.

وتابعت لم يعد خافياً قيام النظام التركي ببناء جدران دفاعية داخل الأراضي السورية وعلى حساب أصحاب تلك الأراضي في مخالفة لمبدأ علاقات حسن الجوار. وقالت: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري وحرمة أراضي الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها والتي تمثل انتهاكاً سافرا للسيادة السورية وخرقاً فاضحاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية ومكافحة الإرهاب .

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الموصوفة التي يرتكبها بحق الشعب السوري ولاعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية وكذلك إلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالاحترام التام لسيادة ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية.

في الأثناء، قال الجيش الأمريكي في بيان نقلته رويترز: إن 11مدنياً قتلوا في أربع غارات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الفترة بين الـ 25 من تشرين الأول والتاسع من كانون الأول الماضيين، وأضاف بأن غارة جوية في السابع من كانون الأول أدت إلى مقتل سبعة مدنيين في الرقة.

وقتلت غارات طيران التحالف الأمريكي في الـ 21 من كانون الأول من العام الماضي ثلاثة مدنيين في مدينة الطبقة وارتكب التحالف في الثامن من الشهر نفسه مجزرة راح ضحيتها 20 مدنياً نتيجة غارات على مبانٍ سكنية في منطقة المشيرفة بريف الرقة الغربي.

كما دمر طيران التحالف الأمريكي في الـ 29 من شهر كانون الأول من العام الماضي جسراً على اوتستراد حلب/الرقة في محيط قرية المشيرفة بريف الرقة الغربي، وذلك إمعاناً من التحالف باستهداف البنى التحتية في سورية تحت مزاعم الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وارتكب طيران التحالف الأمريكي في السابع من الشهر الماضي مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 11 مدنياً بينهم 5 أطفال في قريتي غضبان والسويدية كبيرة في ريف الرقة. ويزعم الجيش الأمريكي أن رقم إجمالي الضحايا المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الغارات الجوية لـ التحالف الدولي بلغ 199 قتيلاً بينما وثقت جماعة “إيروورز” للمراقبة مقتل 2358 مدنياً على الأقل في ضربات جوية للتحالف.

وفي إطار الجهود الدولية لتسوية الأزمة أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف، أن وفوداً من روسيا وإيران وتركيا ستعقد اجتماعاً تقنياً في السادس من الشهر الجاري حول تسوية الأزمة في سورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا بمشاركة ممثل عن الأمم المتحدة، وقال جايناكوف: تلقينا طلباً من أجل المساعدة في تنظيم اجتماع تقني دولي حول تسوية الأزمة في سورية تشارك فيه وفود من روسيا وإيران وتركيا وممثل عن الأمم المتحدة، وأضاف: إنه في إطار هذا الحدث المرتقب يخطط ممثلو الدول الثلاث لمناقشة الامتثال لنظام وقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 30 من كانون الأول الماضي من قبل الأطراف المعنية فضلاً عن تحديد طرائق مختلفة لتطبيقه.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لقاء “فنياً” سيجري في العاصمة الكازاخستانية أستانا الاثنين المقبل لبحث مسائل متعلقة بتسوية الأزمة في سورية، وقالت الوزارة في بيان: إن خبراء من روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة سيشاركون في أول لقاء لمجموعة العمليات المشتركة لبحث سير تنفيذ نظام وقف الأعمال القتالية، وكذلك وضع إجراءات للرقابة عليه والحيلولة دون خروقات إضافة إلى إجراءات ببناء الثقة وحل المسائل المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، وأضافت: إن اللقاء سيبحث سبل الفصل بين “المعارضة المسلحة” وتنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وجاء في البيان: إن اجتماعات مجموعة العمليات المشتركة في أستانا ستكون دورية كما سيشرك ممثلون عن الحكومة و”المعارضة المسلحة” في تلك الاجتماعات.