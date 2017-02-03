الوفد البرلماني البلجيكي يزور حلب: الحكومات الأوروبية خاضت الحرب الخطأ في سورية

حلب – معن الغادري – عمار العزو:

أكد عضو البرلمان في الاتحاد البلجيكي فيليب دوفيتتر رئيس الوفد الذي يزور سورية أن الحكومات الأوروبية خاضت الحرب الخطأ وبدلاً من أن تدعم الحكومة السورية الشرعية قامت بدعم الإرهابيين الوهابيين الذين يريدون تدمير سورية وإقامة دولة وهابية إرهابية.

وقال دوفيتتر خلال لقائه والوفد المرافق مع محافظ حلب حسين دياب إنه زار سورية قبل عامين والتقى مع السيد الرئيس بشار الأسد وفي حينه حذر الرئيس الأسد من خطورة الإرهاب الذي يضرب سورية وأنه سيرتد على داعميه وسيضرب دول أوروبا وأمريكا وهو ما حدث بالفعل.

وتمنى دوفينتر أن يسهم ما حصل في حلب وانتصارها على الإرهاب في فتح عيون السياسيين الأوروبيين وتغيير نمط تعاطيهم مع الأحداث في سورية، لافتاً إلى أن الشعوب الأوروبية تدرك حقيقة وخطر الإرهاب وخصوصاً بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت دول أوروبا، ولفت إلى أن زيارته ورفاقه إلى حلب تأتي بهدف الاطلاع على الواقع بعيداً عن المغالطات التي تروجها بعض وسائل الإعلام في الغرب ونقل الصورة الحقيقية إلى الشعب البلجيكي والأوروبي بشكل عام.

من جانبه قدم محافظ حلب للوفد لمحة عن المدينة وتاريخها وحضارتها التي تعود لآلاف السنين، مشيراً إلى أن الحرب الإرهابية استهدفت البشر والحجر وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية والممتلكات العامة والخاصة إلى جانب تدمير المدينة القديمة التي تعد إرثاً إنسانياً وحضارياً.

وأكد دياب أن انتصار حلب على الإرهاب غيّر كل موازين القوى والمعادلات الإقليمية والدولية وأسس لمرحلة جديدة قوامها طرد الإرهاب من كل بقاع الأرض السورية وهو ما يتم حالياً بفضل صمود كل أبناء الوطن وتلاحمهم مع الجيش العربي السوري خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد، مبيناً الجهود الحكومية المبذولة لإعادة البناء وإعمار ما دمرته يد الإرهاب وتوفير كل المستلزمات الخدمية والمعيشية للمواطنين انطلاقاً من مسؤولية الدولة تجاه كل أبنائها، ومتمنياً على الوفد الضيف أن ينقل للحكومات والشعوب الأوروبية حقيقة المؤامرة التي تتعرض لها سورية وتبيان أنها حرب إرهابية تشن على الدولة والشعب السوري.

وخلال اللقاء تبادل محافظ حلب مع أعضاء الوفد الأحاديث حول ما يجري في سورية وحلب من أحداث، مبيناً لهم أن تنظيم داعش الإرهابي يقوم بقطع المياه منذ أكثر من 20 يوماً بشكل كامل عن كل أهالي حلب في جريمة ضد الإنسانية.

وكان الوفد البرلماني البلجيكي قد التقى مساء أمس مع عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وذلك في فندق شهباء حلب وبين رئيس وأعضاء الوفد أن سورية كانت على الدوام موطناً للحضارات وأرض الديانات وقد حاول الإرهاب من خلال ذرائع مفتعلة تشويه هذه الصورة، مؤكدين أن سياسات الحكومات الأوروبية والغربية تجاهلت عن قصد ما عاناه الشعب السوري من إرهاب وهابي حاول تدمير المجتمع السوري ونسيجه الاجتماعي المتنوع، وأشار رئيس الوفد إلى أنه يتفهم جيداً غضب الشعب السوري تجاه السياسات الخاطئة سواء للحكومة البلجيكية أو لباقي الحكومات الأوروبية.

ووجه رجال الدين الإسلامي والمسيحي انتقادات شديدة للسياسات الغربية التي شجعت ومولت ودعمت الإرهاب والإرهابيين وهو ما أدى لاستشهاد عشرات الآلاف من المواطنين السوريين الأبرياء على أيدي الإرهابيين بالإضافة لحجم الدمار الهائل الذي طال كافة المحافظات والخدمات فيها، مطالبين الوفد بأن ينقل الصورة الحقيقية لشعوب أوروبا عموماً والشعب البلجيكي على وجه الخصوص حول حقيقة ما عاناه الشعب السوري على مدى حوالي ست سنوات من الحرب الإرهابية وأن هذا الشعب بقي صامداً وصابراً ومدافعاً عن وطنه ومتجذراً في أرضه وهو اليوم يحصد نتائج هذا الصمود بتحقيق الانتصارات على أرض الواقع.

وأشار عدد من رجال الدين إلى أن سورية كانت وما تزال وستظل أرض العيش المشترك واللوحة الفسيفسائية الجميلة بكل مكوناتها وأطيافها من كافة الأديان والأعراق.

كما زار الوفد البرلماني البلجيكي جامعة حلب والتقى مع الدكتور مصطفى أفيوني رئيس الجامعة والرفيق الدكتور محمد نايف السلتي أمين فرع جامعة حلب للحزب واستمع الوفد إلى شرح منهما حول الجامعة وصمودها واستمرار العملية التدريسية والبحثية فيها طوال سنوات الحرب الإرهابية وذلك تحدياً للإرهاب وإيماناً بأهمية العلم كسلاح في مواجهة الفكر الإرهابي الوهابي الظلامي.

وأعرب رئيس الوفد عن سروره لزيارة هذا الصرح العلمي وبما سمعه من ثبات وصمود واستمرار للعلم فيه وهو ما يعطي الصورة الناصعة للشعب السوري. حضر اللقاءات بيير مرجانة وفارس الشهابي عضوا مجلس الشعب.

وفي وقت سابق أكد دوفينتر لدى وصوله إلى سورية على رأس وفد برلماني أمس، أن زيارة الوفد تأتي في إطار التعرف على حقيقة الأحداث وإمكانات دعم الشعب السوري في ظل الأزمة التي يمر بها.

وفي تصريح صحفي عند معبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية، بيّن دوفينتر أن الوفد سيلتقي عدداً من الفعاليات الرسمية والأهلية لتبادل الآراء حول ظروف الأزمة في سورية.

بدوره أوضح أحد أعضاء الوفد عضو البرلمان الاتحادي البلجيكي فرانك كريلمان أن الوفد سيحاول إيصال رسالة السوريين إلى الشعب الأوروبي، مشيراً إلى أن الأمور تغيرت في أوروبا، حيث اقتنع الأوروبيون بأن الأحداث في المنطقة ستؤثر بشكل سلبي على أوروبا إذا لم نتصد جميعاً لحلها وعلينا البحث عن دور أوروبي أفضل.

ويضم الوفد إلى جانب دوفينتر وكريلمان عضوي البرلمان الاتحادي البلجيكي يان بينريس وآلدو كاركاتش والصحفيين يانز فرانسين وباتريك مونز ووالتر باولي وجاسبر سيرج غروجان.

وكان في استقبال الوفد في قاعة الشرف عند المعبر الحدودي عضوا مجلس الشعب عاطف الزيبق وأحمد مرعي.