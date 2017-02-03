المهندس خميس يستقبل منتخبنا العسكري لكرة القدم: الاستمرار بتقديم الدعم لتطوير الألعاب الرياضية الفردية والجماعية

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أعضاء منتخب سورية العسكري لكرة القدم الذي حقق المركز الثالث في بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في سلطنة عمان مؤخراً.

ونقل رئيس مجلس الوزراء لأعضاء الفريق من إداريين وفنيين ولاعبين محبة وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد وأبناء الشعب السوري للإنجاز الذي تحقق رغم ظروف الحرب الإرهابية على سورية والإمكانيات المحدودة، مثنياً على جهود كل أعضاء الفريق ورفعهم اسم سورية عالياً في البطولة.

وقدّم المهندس خميس التهنئة لأفراد المنتخب على النجاح الكبير في البطولة.

وأشاد بالمستوى الفني المتميز والأداء الجماعي الذي قدمه أعضاء الفريق خلال مبارياتهم مع منتخبات كبيرة تتمتع بمستوى متقدّم على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن هذا الفوز يقدّم اسم سورية بالشكل الذي يليق بها، مؤكداً استمرار الحكومة بتقديم الدعم لتطوير الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، موضحاً أن من أولويات مرحلة إعادة الإعمار تأهيل البنى التحتية الرياضية التي تضررت بفعل الحرب الإرهابية على سورية وإعادة الألق لمختلف المنشآت.

وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي يعاني منها قطاع الرياضة وضرورة العمل على تطوير الواقع الرياضي وإمكانية التشاركية بين القطاع الخاص والأندية الرياضية وتأمين سكن شبابي للاعبي المنتخب في محافظاتهم وإحداث رابطة للاعبين القدامى.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد الرياضي العام ومدير إدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة.