ولايتي يدعو واشنطن للكفّ عن التهديد الأجوف: إيران لا تأخذ إذناً من أحد للدفاع عن نفسها

أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن مزاعم الإدارة الأميركية ضد إيران مكرّرة واستفزازية ولا أساس لها، وقال: “إن الإدارة الأميركية وبدلاً من أن تشيد بدور إيران في حربها المستمرة على الإرهاب تكرر مزاعمها التي لا أساس لها، وتدعم التنظيمات الإرهابية عملياً عبر اتخاذ سياسات غير حكيمة”، مؤكداً أن التنظيمات الإرهابية تتلقى دعماً مالياً ولوجستياً ومعلوماتياً مباشراً وغير مباشر من أميركا وشركائها، فيما أكد علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية، أن إيران لا تأخذ إذناً من أحد للدفاع عن نفسها، وأضاف: إن الصواريخ التي تختبرها إيران دفاعية وستواصل أنشطتها الصاروخية بقوة، مشيراً إلى أن إيران لا تكترث بـ “التهديدات الجوفاء” لساسة أمريكا، وعلى الرئيس الأمريكي ألا يجعل من نفسه ألعوبة.

وكان أعضاء في الكونغرس الأمريكي تقدّموا بمشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية برنامج الصواريخ الباليستية وزعمهم أن طهران تدعم الإرهاب.

وأضاف ولايتي: “إيران لا تكترث بالتحديات الجوفاء لساسة الولايات المتحدة”، وتابع: “الإدارة الأمريكية السابقة لم تلتزم بتعهداتها في مسألة الاتفاق النووي، وكانت كل يوم تضيف حظراً على إيران يتعارض مع روح الاتفاق”. كلام ولايتي يأتي رداً على التحذير الذي وجهه الأربعاء مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأميركي لإيران بشأن تجاربها الصاروخية، والذي اعتبر أن هذه التجربة تأتي بمثابة “تحدٍّ لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يطالب إيران بعدم القيام بأيّ أنشطة متعلقة بالصّواريخ الباليستية المصمّمة لتكون قادرة على حمل أسلحة نوويّة. ورأى ولايتي أن فلين إنسان عديم التجربة وكلامه غير منطقي، ولا يستند إلى أي أساس، مؤكداً بقوله: “نحن لا نهتم كثيراً بهذه المواقف”، وأضاف: إن إدارة ترامب الجديدة بمواقفها الأخيرة ستلحق الضرر بالمصالح الأميركية، مشيراً إلى أن التهديدات الأخيرة لطهران ليست الأولى من نوعها، وأنه على المسؤولين الأميركيين أن يدركوا أن إيران لن تخضع لمثل هذه التهديدات، والاستفادة من تجاربهم السابقة، مشدداً أن بلاده “ستواصل تجاربها الصاروخية متى دعت الحاجة إليها”.

كما ردّت الخارجية الإيرانية على فلين، وقالت: إن “السياسة الدفاعية الإيرانية سياسة مشروعة وتتطابق مع القرارات والقوانين الدولية، وهي ليست خاضعة للتفاوض مع أي جهة كانت في كل الظروف”.

وأضافت: إن “الصواريخ الإيرانية كافة لم تصمم لحمل رؤوس نووية”.

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن الاختبار الصاروخي الذي أجرته بلاده مؤخراً، كان ناجحاً، في رد على إعلان واشنطن فشل الاختبار.

وقال دهقان لوكالة “تسنيم” للأنباء أمس: “إن الاختبارات الصاروخية الإيرانية لم تخالف الاتفاق النووي والقرار الدولي رقم 2231 ولا تنتهكهما”.

في سياق متصل دعت وزارة الخارجية الروسية واشنطن إلى الامتناع عن فرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن “يعقّد تنفيذ الاتفاق النووي”، وقال مدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف: إن أي إجراءات جذرية بما في ذلك فرض عقوبات من شأنها في الظروف الحالية أن تعقّد تنفيذ الاتفاق بنجاح، داعياً واشنطن إلى عدم اتخاذ مثل هذه الخطوات.

يأتي ذلك فيما أعلن فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي أمس، أن وفداً من اللجنة سيقوم بزيارة إيران في آذار المقبل يبحث خلالها آفاق التعاون العسكري التقني بين البلدين وآفاق تسوية الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن أوزيروف قوله: إن وفداً من اللجنة سيزور إيران في الفترة بين الواحد والسادس من آذار المقبل وسيعقد هناك اجتماعات مع اللجان المختصة في البرلمان الإيراني وفي وزارتي الخارجية والدفاع الإيرانيتين تتركز على التعاون بين برلمان البلدين وبحث آفاق التسوية السياسية للأزمة في سورية والمواءمة بين التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في المجال العسكري التقني بين الجانبين.

وكالات