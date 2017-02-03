الضربات الامريكية تقوي القاعدة في اليمن إغلاق النظام السعودي لميناء الحديدة يهدد بكارثة إنسانية

أطلقت بارجة حربية أمريكية صواريخ باتجاه مواقع تابعة لتنظيم “القاعدة” الإرهابي في اليمن، في ثالث هجوم يستهدف التنظيم خلال أسبوع، وقالت مصادر محلية: إن قصف البارجة المتمركزة قبالة السواحل اليمنية، والتي يرجح أنها أمريكية، طال مواقع للتنظيم في محافظة أبين جنوبي البلاد، فيما اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن الفرع اليمني لتنظيم “القاعدة” أقوى من أي وقت مضى، منتقدة في السياق أول عملية أمريكية أمرت بها إدارة دونالد ترامب الأسبوع الماضي ضد التنظيم في محافظة البيضاء، وأدت إلى خسائر كبيرة بين المدنيين.

وفي تقرير بعنوان “القاعدة في اليمن: قاعدة في طور التوسع”، أوضحت مجموعة “انترناشونال كرايزيس غروب” المستقلة التي تحلل النزاعات حول العالم كيف استفاد تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” ومنافسه تنظيم “داعش” من الفوضى والحرب العدوانية لتحالف بني سعود في اليمن منذ العام 2014، وقالت: إنه رغم الانتكاسات التي لحقت بالتنظيم، إلا أنه يزدهر بسبب انهيار الدولة، وتنامي الطائفية، والفراغات الأمنية، والانهيار الاقتصادي المتفاقم.

وفي سياق متصل، أقرت القيادة المركزية للقوات الأميركية في الشرق الأوسط بأن عملية لقواتها الخاصة ضد تنظيم “القاعدة” الأحد الماضي أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم أطفال، وحاول المتحدّث باسم القيادة الأميركية الكولونيل جون توماس تبرير الحادث بالقول: إن “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” لديها تقليد راسخ ومرعب عبر إخفاء نساء وأطفال في مناطق عملياتها ومعسكراتها تظهر باستمرار تجاهلها لأرواح الأبرياء، حسب قوله.

من جهته، أكد صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني خلال لقائه عدداً من القيادات والمشايخ والشخصيات الاجتماعية بمحافظة الضالع أن الهدف المعلن والخفي للوجود الأمريكي السعودي في اليمن هو تمزيق الشعب واستهداف الكرامة ومحاولة الإذلال في سياق المشروع الأمريكي في المنطقة الذي لن يسمح بأي حل في اليمن إطلاقاً إلا إذا فوتنا عليهم ذلك بالتكاتف والوحدة ومواجهة مشروع تمزيق المنطقة.

في الأثناء، تحدّثت مصادر إعلامية عن قيام بوارج التحالف بمنع السفن من دخول ميناء الحديدة، بما فيها سفن إغاثة، مما سيهدد بكارثة إنسانية، لا سيما أن ثلثي السكان يعتمدون على الواردات التي تصل عبره.

ووصفت اللجنة الثورية العليا منع وصول السفن التي تحمل الدواء والغذاء إلى ميناء الحديدة بالخطوة الخطيرة التي قد تخلف مجاعة وتصل باليمن للكارثة الكبرى وتطال كافة ابناء الشعب اليمني، فيما أعلنت القوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي كامل مناطق الساحل الغربي للبلاد منطقة عسكرية، وخاصة تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، ما يعني أنها مستهدفة في أي وقت سواء من بوارج التحالف وطائراته أو من المرتزقة المرابطة على الأرض.

وكان العاملون في ميناء الحديدة قد استبقوا الخطوة ونفذوا وقفة احتجاجية وأصدروا بيانا حمّلوا فيه المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له الميناء من تهديد من قبل تحالف العدوان، وطالبوا برفع الرقابة المفروضة عليه بما يمكنه من القيام بدوره في تلبية متطلبات السكان من الغذاء والدواء.

وأكد محمد أبو بكر بن إسحق الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر أن الميناء ملك لكل اليمنيين ويعمل بكل حيادية بعيداً عن أي تأثير أو توجه سياسي. مبيناً أن إجمالي ما استقبلته أرصفته من المساعدات الإنسانية خلال العام الماضي بلغ 270 ألف طن، شملت مواد غذائية وإيوائية وأدوية وغيرها.

وكالات