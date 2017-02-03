ترامب يهدد بقطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا لرفضها استقبال أحد “متطرفيه”!

دخلت الجامعات الأمريكية دوامة العنف التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة قرار الرئيس دونالد ترامب منع 7 دول من دخول الأراضي الأمريكية، فقد تظاهر عدد كبير من طلاب جامعة كاليفورنيا في بيركلي ضد دعوة ميلو يانوبولوس المحرر في موقع برايتبارت، المثير للجدل، لإلقاء كلمة في حرمها، فسارع ترامب للتهديد بقطع التمويل عنها.

وهتف مئات المتظاهرين، بينهم الكثير من الطلاب ضد يانوبولوس، صديق ترامب، وحطموا نوافذ في حرم الجامعة، وأضرموا النيران في ألواح خشبية، وأطلقوا مفرقعات، وحجارة على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بالطلاق الغاز المسيل للدموع.

ودفعت أعمال العنف السلطات إلى إغلاق أبواب الجامعة، كما تمّ إلغاء زيارة يانوبولوس، رغم نفاذ البطاقات بالكامل للاستماع إلى الصحافي البريطاني المؤيد لترامب، الذي يعتبر من وجوه اليمين البديل المتطرفة في الولايات المتحدة.

ورداً على الاحتجاجات العنيفة، كتب ترامب على تويتر: اذا كانت جامعة كاليفورنيا في بيركلي لا تسمح بحرية الكلمة، وتمارس العنف ضد الأبرياء ممن يملكون رأياً مغايراً، لا تمويل اتحادياً بعد الآن.

وتعد بيركلي بين أفضل الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة، وتتلقى تمويلها من ولاية كاليفورنيا إضافة إلى الأقساط، والمنح والعقود الحكومية والخاصة.

وتموّل الحكومة الفدرالية نحو نصف الأبحاث التي تجريها الجامعة، بحسب موقعها الالكتروني، إلا أن بيركلي تعاني منذ سنوات من تقلص ميزانيتها وعجز في الإنفاق.

ويعرف عن يانوبولوس، محرر قسم التكنولوجيا في موقع برايتبارت، تعليقاته الاستفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنه منع من استخدام تويتر في تموز لاتهامه بالتحريض على الهجوم الذي تعرضت له الممثلة السمراء ليسلي جونز بطلة فيلم “غوست باسترز”. وكان كبير مستشاري ترامب ستيف بانون مديراً للموقع المحافظ المؤيد للرئيس الأميركي.

وأدت تظاهرات مشابهة في جامعة كاليفورنيا في دايفس الشهر الماضي إلى إلغاء كلمة ليانوبولوس وللمسؤول السابق في قطاع صناعة الأدوية مارتن شكريلي، الذي قام برفع سعر احد أدوية السرطان بشكل قياسي.

وكانت مجموعات طلابية من التيار المحافظ نظمت كلمتي يانوبولوس في دايفس وبيركلي، كما ألغيت دعوة مماثلة لإلقاء كلمة في فرع الجامعة في لوس انجلس. ونفى مسؤولون في فروع الجامعة الثلاثة أن يكونوا وجهوا دعوات إلى يانوبولوس أو يؤيدون أفكاره إلا أنهم أكدوا التزامهم بمبدأ حرية التعبير.

ووقع أكثر من مئة مدرس في كلية بيركلي رسالتين وجهتا الشهر الماضي إلى عميدها تحضّه على إلغاء اللقاء.

ونصّت إحدى الرسالتين “مع أننا نحتج بشدة على آراء يانوبولوس المؤيدة لتفوق البيض، إلا أننا نريد لفت النظر إلى أن سلوكه المؤذي هو السبب في طلبنا إلغاء الحدث”، وأشاروا إلى ما حصل في جامعة ميلووكي في كانون الأول 2016 عندما قام يانوبولوس بالتهكم علناً على طالبة “متحوّلة” وعرض صورتها واسمها على الشاشة.

وكالات