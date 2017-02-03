هيئة الثروة السمكية تطرح 3 مواقع للاستثمار أمام القطاع الخاص

اللاذقية-مروان حويجة:

بدأت تتضح إجراءات تصويب المسار الاستثماري للأملاك البحرية من خلال التحوّل التدريجي في آلية ومعايير استثمار هذه المساحات، حيث جاء تحديد 3 مواقع جنوب شاطئ مدينة جبلة لطرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص باستثمارات تتصل بالمهن البحرية والأنشطة الملاحية لتحمل مؤشرات جديدة على الرؤية الاستثمارية المحققة للجدوى الاقتصادية والاستثمارية.

وأعلنت هيئة الثروة السمكية عن عقارات جنوب شاطئ مدينة جبلة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات وفق جدوى اقتصادية وإنتاجية وببدلات استثمارية واقعية مدروسة.

وعلمت “البعث” أن هذه المواقع باتت جاهزة لطرحها على الاستثمار بما يتناسب مع القيمة التخمينية الحقيقية لموقعها ومساحتها واستثمارها، وأن هذا التوجّه الجديد يتمّ لأول مرة لأجل استقطاب المستثمرين في مشروعات مناسبة وملائمة بدل بقاء هذه المساحات خارج المظلة الاستثمارية مع استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لتمكينهم من إطلاق مشروعاتهم.