محطتا توليد كهروضوئي بكلفة 15 مليار ليرة

السويداء- رفعت الديك:

بدأت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء بإعداد الدراسات التفصيلية لإقامة محطتي توليد كهروضوئي في منطقتي أم الزيتون والمشقوق في محافظة السويداء باستطاعة 20 ميغاواط.

ولفت الدكتور محمد السعد مدير إنشاء محطات التوليد في تصريح لـ”البعث” إلى المباشرة بدراسة إنشاء المحطتين بعد تحديد المناطق، حيث تمّ تحديد المنطقة الأولى في أم الزيتون على مساحة 200 دونم، والثانية في المشقوق بنفس المساحة، حيث تمّ تخصيص الأرض من قبل وزارة الزراعة بانتظار استلامها، حيث تمّ تجهيز دفاتر الشروط وسيتمّ إعلانها، مشيراً إلى أن كلفة المشروعين تصل لنحو 15 مليار ليرة ومن المتوقّع أن توضع بالخدمة تباعاً حتى نهاية العام الحالي، وبيّن وجود محضر اتفاق مبدئي مع محافظة السويداء لدراسة إمكانية إنشاء محطة توليد في المنطقة الصناعية بأم الزيتون على مساحة 500 دونم والهدف منها تغذية المنطقة باستطاعة 50 ميغاواط مستقبلاً.