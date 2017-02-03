إحكام السيطرة على 32 بلدة ومزرعة و 16 كم من اوتستراد حلب/ الباب الجيش: منطلق لتطوير العمليات العسكرية في مواجهة “داعش” شمال حلب

وسّعت وحدات من قواتنا المسلحة دائرة الأمان حول مدينة حلب وحققت إنجازاً استراتيجياً هاماً خلال عملياتها التي بدأتها في الريف الشمالي قبل نحو 20 يوماً تمثل باستعادة السيطرة على 32 بلدة ومزرعة وتكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة في العديد والعتاد. وبهذا الإنجاز يصبح أوتستراد حلب- الباب بطول 16كم تحت سيطرة الجيش العربي السوري.

تزامن ذلك مع مواصلة وحدات من قواتنا الباسلة تقدمها في الريف الشرقي لمحافظة حلب حيث تمكنت من إحكام السيطرة على قرية الحطانية وبئر المرهطان ومفرق جحار الاستراتيجي، في حين أحبطت وحدات أخرى بالتعاون مع القوى الرديفة هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم داعش على نقاط عسكرية في محيط مدينة دير الزور وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة.

وفي التفاصيل، قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان أمس: إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء تمكنت خلال العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها منذ عشرين يوماً ضد تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق حلب من تحرير أكثر من 32 بلدة ومزرعة بمساحة إجمالية بحدود 250 كم2 وبجبهة تصل إلى 25كم وعمق حتى 16 كم والسيطرة على أوتستراد حلب- الباب بطول 16كم، وأضافت: إن الوحدات المقاتلة نجحت خلال العملية في اقتحام أعقد التحصينات وإبطال وتفكيك مئات المفخخات والعبوات الناسفة وتدمير عشرات الأنفاق لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة وتكبيده خسائر كبيرة في العتاد والعديد.

ولفتت القيادة إلى أن هذا الإنجاز يوسّع دائرة الأمان حول مدينة حلب ويشكل منطلقاً لتطوير العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى توسيع مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في ريف حلب والتحكم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية، وجددت في ختام بيانها التأكيد على متابعة تنفيذ مهامها الوطنية في محاربة الإرهاب والتزامها بالقيام بواجباتها الدستورية في حماية المدنيين والحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

ميدانياً، واصلت وحدات من الجيش عملياتها بنجاح على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم داعش بريف حمص الشرقي وفرضت سيطرتها على قرية الحطانية وبئر المرهطان، وأدت العمليات إلى القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير 3 عربات مزودة برشاشات.

وفي وقت سابق أحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها على مفرق جحار الاستراتيجي الواقع شرق المحطة الرابعة على طريق حمص- تدمر بعد تكبيد إرهابيي تنظيم داعش خسائر بالأفراد والآليات، وخلال متابعة عملياتها وتقدمها باتجاه قرية البيضة الشرقية وطريق حقل المهر للغاز أوقعت وحدات من الجيش العديد من القتلى بين فلول إرهابيي التنظيم التكفيري في المنطقة.

وفي دير الزور خاضت وحدات الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة وبتغطية من الطيران الحربي اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم داعش هاجمت عدداً من النقاط العسكرية في محيط المطار ولواء التأمين جنوب المدينة، وانتهت الاشتباكات بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزتهم.