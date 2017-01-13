شهداء وجرحى في اعتداءات إرهابية على 3 محافظات.. والعدو الصهيوني يعتدي على موقع غرب دمشق الجيش يدمّر آليات ثقيلة ومقرات قيادة للمرتزقة في دير الزور.. ومصرع عشرات الإرهابيين في ريفي السويداء وحمص

وجهت وحدات من قواتنا المسلحة أمس ضربات دقيقة إلى تجمعات وخطوط إمداد التنظيمات التكفيرية على عدة جبهات قتال حيث سقط أكثر من30 إرهابياً بين قتيل ومصاب في صفوف إرهابيي داعش في بلدة القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي. وبعد عملية رصد ومتابعة ألحقت وحدات من الجيش خسائر بالأفراد والعتاد الثقيل في صفوف التنظيم الإرهابي ودمرت طائرة مسيرة مفخخة له في دير الزور، في وقت نفذ الطيران الحربي غارات على تجمعات لإرهابيي النصرة وداعش في ريف حمص أدت إلى تدمير مقر وسيارة مزودة برشاش ثقيل ومقتل عدد من الإرهابيين بينهم متزعمو مجموعات.

وفي محاولة لرفع معنويات مرتزقته المنهارة اعتدى طيران العدو الإسرائيلي على أحد المواقع في غرب دمشق، في حين واصلت المجموعات الإرهابية اعتداءاتها الجبانة على الأحياء الآمنة حيث ارتقى 8 شهداء وأصيب 3 مواطنين آخرين جراء إقدام إرهابي على تفجير نفسه في منطقة كفر سوسة بدمشق، كما استشهدت امرأة وطفلة

وأصيب عدد من المواطنين بجروح في اعتداءات إرهابية بالقذائف على حي سليمان الحلبي في حلب وبلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب.

وفي معرض ردها على ما تناقلته وسائل إعلام مشاركة في سفك الدم السوري حول زيادة روسيا لقواتها المتواجدة في سورية، نفت وزارة الدفاع الروسية الأمر جملة وتفصيلاً، وأكدت أن مثل هذه الأخبار تأتي في إطار الدعاية الإعلامية، مشيرة إلى أن 4 قاذفات من نوع /سو 25/ وصلت إلى قاعدة حميميم في إطار تناوب القوات والمعدات.

وفي تضارب جديد لمواقف الإدارة الأمريكية أعلن “البنتاغون” أن الجانب الأمريكي لم يتلق من موسكو أي شكوى في إطار عمل “الخط الساخن”، وذلك غداة مزاعم أمريكية عن تقارب خطير بين الطائرات الروسية وطائرات تحالف واشنطن في أجواء سورية، ما يؤكد أن هدف واشنطن من جملة ما تدعيه عن انتهاكات روسية يأتي في سياق الدعاية الأمريكية للضغط على موسكو لوقف عملياتها في محاربة الإرهاب.

وفي التفاصيل، قصفت وحدة من الجيش بالمدفعية تجمعات ومحاور تحرك تنظيم داعش وتحصيناته في قرية القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 إرهابياً وتدمير مقر قيادة و6 سيارات وراجمتي صواريخ ومستودع ذخيرة بداخله 70 صاروخاً.

وفي دير الزور نفذت حامية مطار دير الزور عملية نوعية على تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم داعش شرق المطار ما أسفر عن مقتل 9 إرهابيين وتدمير قاذف مضاد للدروع ومدفع هاون وسيارة مزودة برشاش ثقيل. وبعد رصد ومتابعة أوقعت وحدات من الجيش خسائر بالأفراد والعتاد الثقيل في صفوف التنظيم الإرهابي ودمرت طائرة مسيرة مفخخة له في منطقة تل بروك شمال غرب المدينة، كما تأكد مقتل 3 إرهابيين من تنظيم داعش وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم وذلك في ضربات نفذتها مدفعية الجيش العربي السوري على بؤر انتشارهم في حي الرصافة.

وفي ريف حمص وجهت وحدات من الجيش ضربات دقيقة إلى تجمعات داعش أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم وتدمير 3 دبابات ومقر كانت مجموعة من التنظيم تتحصن فيه في محيط مدينة القريتين.

إلى ذلك نفذ الطيران الحربي السوري غارة على تجمع لإرهابيي جبهة النصرة جنوب مدينة الرستن أدت إلى تدمير مقر وسيارة مزودة برشاش ثقيل ومقتل عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري ومن بين القتلى متزعم مجموعة إرهابية يدعى علي محمد الصوفي وأبو عزام الحموي والإرهابي الانتحاري أبو زيد الأشعري إضافة إلى عبدو القاسم وأحمد الدغيم وجمال النورة.

من جهة ثانية فجر إرهابي انتحاري نفسه بالقرب من نادي المحافظة الرياضي في منطقة كفرسوسة بدمشق ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين، وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن إرهابياً انتحارياً فجر نفسه بحزام ناسف بالقرب من نادي المحافظة الرياضي في منطقة كفرسوسة، ولفت إلى أن التفجير الإرهابي أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وإصابة 3 مواطنين آخرين تم إسعافهم إلى مشفيي الأندلس والمجتهد.

وفي حلب أفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن عبوة متفجرة زرعتها التنظيمات الإرهابية قبيل مغادرتها أحياء حلب الشرقية انفجرت في حي سليمان الحلبي ما أدى إلى استشهاد طفلة.

وفي ريف إدلب استشهدت مواطنة وأصيب 8 أشخاص بينهم أطفال جراء اعتداء إرهابيي جيش الفتح المرتبط بنظامي أردوغان وبني سعود بالقذائف والأسلحة الرشاشة على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين. وذكرت مصادر أهلية أن إرهابيين يتحصنون في ناحية بنش المجاورة استهدفوا منازل الأهالي في البلدتين بعدد من القذائف ونيران أسلحتهم الرشاشة ما أسفر عن استشهاد شابة في العقد الثاني من العمر وإصابة 8 أشخاص آخرين بينهم أطفال.

في غضون ذلك نفت وزارة الدفاع الروسية ما تداولته وسائل إعلام غربية حول زيادة روسيا لقواتها المتواجدة في سورية، وانتقد المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف ما تحدثت عنه وسائل إعلام غربية حول ما سمته تعزيز روسيا لقواتها العاملة في سورية، مؤكداً أن مثل هذه الأخبار تأتي في إطار الدعاية الإعلامية، حيث يتناسى الإعلام الغربي جزءاً من الحقائق ويتمسك بجزء آخر.

وأشار إلى أن 4 قاذفات من نوع /سو 25/ وصلت إلى قاعدة حميميم في إطار تناوب القوات والمعدات، موضحاً أنه طبقاً لأوامر القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية يجري العمل على تقليص المجموعات العسكرية العاملة في سورية ومن المقرر وصول فريق هندسي تقني وطائرات أخرى في المستقبل القريب من سورية إلى الأراضي الروسية.

وغادرت مجموعة من السفن الروسية يوم الجمعة الماضي قبالة السواحل السورية بعد أن أنهت مهامها في إطار مشاركة روسيا الاتحادية في الحرب على الإرهاب الدولي تنفيذاً لاتفاق مع الجمهورية العربية السورية.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن الجانب الأمريكي لم يتلق من موسكو أي شكوى في إطار عمل “الخط الساخن” حول سورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أدريان رانكين غالاوي إننا لم نتلق من العسكريين الروس أي إشارات حول قلقهم بشأن عمل خط الاتصال الذي أنشئ لتأمين العمليات في أجواء سورية، زاعماً أن الطائرات والسفن الأمريكية تتعامل بشكل دائم مع الوحدات الروسية العاملة في المناطق نفسها ومعظم تلك التعاملات آمنة ومهنية إلا أن الجانب الروسي يقوم في بعض الحالات بمناورات خطرة ويتصرف بشكل غير مهني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت أول أمس تلقيها أي شكاوى عن تقارب خطير بين الطائرات الروسية وطائرات تحالف واشنطن في أجواء سورية مؤكدة أن هذه المزاعم هدفها تهرب دول التحالف من مسؤولية قتل مدنيين وتدمير منشآت مدنية.