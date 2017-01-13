بتوجيه من الرئيس الأسد.. أيوب يتفقد قـواتنـا الـعاملـة في ريف حـمص الـشرقي

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العماد علي عبد الله أيوب بجولة ميدانية على عدد من الوحدات العسكرية في ريف حمص الشرقي اطلع خلالها على الوضع الميداني وتفقد أحوال المقاتلين والظروف الميدانية المحيطة بعملهم.

والتقى العماد أيوب القادة الميدانيين في عدد من المواقع والنقاط العسكرية على اتجاه المحطة الرابعة واستمع منهم إلى شرح مفصل عن الموقف القتالي وطبيعة المهام التي تنفذها القوات في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما زار رئيس هيئة الأركان قاعدة التيفور الجوية والتقى عدداً من الطيارين والفنيين العاملين في القاعدة واطلع على ظروف عملهم والمهام التي ينفذونها وأثنى على شجاعتهم وبطولاتهم ودورهم البارز في تدمير تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي ودعم وإسناد عمليات القوات البرية.

وعلى اتجاه جب الجراح-المسعودية تفقد العماد أيوب عددا من المواقع والنقاط العسكرية والتقى المقاتلين في أحد المواقع في جبال الشومرية وأثنى على بطولاتهم في مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي وإحباط محاولاته المتكررة في الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في المنطقة.

واطلع العماد أيوب على مستوى جاهزية القوات لتنفيذ المهام المقبلة ودقق مع القادة الميدانيين خطط الأعمال القتالية وزودهم بتوجيهاته مؤكداً على أهمية اليقظة والاستعداد الدائمين.

بدورهم أكد المقاتلون عزمهم وتصميمهم على بذل الغالي والنفيس ومواصلة تنفيذ المهام الموكلة بكل أمانة وإخلاص دفاعاً عن الوطن وصوناً لوحدته واستقلاله.

رافق رئيس هيئة الأركان عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.