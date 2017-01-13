دبلوماسية الهاتف تتكثف لمحادثات أستانا.. ولا موعد محدداً دي ميستورا “قلق” من انقطاع المياه عن دمشق !

رغم التحضيرات المكثفة والجهود الروسية لعقد محادثات أستانا لبحث تسوية الأزمة في سورية، إلا أن الموعد لم يحدد بشكل نهائي حيث كثف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاته الهاتفية بهذا الشأن وبحث مع نظيره الأوزبكي نور سلطان نزارباييف، ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاستعدادات الجارية لمحادثات أستانا ومواصلة الجهود الفعالة لإنجاحها.

وفيما أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تحديد الـ 23 من الشهر الحالي موعداً لبدء المحادثات، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: إن موعد بدء المحادثات في أستانا لم يتحدد رسمياً لذلك يجب الانتظار، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن لقاء على مستوى رؤساء الدول المشاركة، في حين جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سورية.

وبعد 22 يوماً من قطع التنظيمات الإرهابية الماء عن مدينة دمشق اكتفى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتعبير عن قلقه من استمرار انقطاع المياه، لافتاً إلى أن جماعات مسلحة منعت 23 حافلة وسائقاً سورياً في الفترة الأخيرة من مغادرة قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية.

وفي التفاصيل، بحث الرئيس الروسي فلايمير بوتين خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف الاستعدادات الجارية للمحادثات السورية السورية المرتقبة في العاصمة الكازاخية أستانا.

وقال مكتب الإعلام والصحافة في الكرملين في بيان له: إنه جرى خلال الاتصال مناقشة سير التحضيرات للاجتماع الدولي القادم في أستانة بشأن التسوية السورية، مبيناً أن الرئيسين تطرقا أيضاً إلى بعض قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

كما بحث الرئيس الروسي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سورية وموضوع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مكتب الإعلام والصحافة في الكرملين في بيان: إن بوتين وأردوغان أكدا في اتصال هاتفي بطلب من الجانب التركي على أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال القتالية يجري مراعاتها بشكل عام. ووفقاً للبيان: اتفق الجانبان الروسي والتركي في الاتصال الهاتفي على مواصلة الجهود الفعالة لإنجاح سير محادثات أستانا.

وفي سياق متصل بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية لدى موسكو الدكتور رياض حداد سبل تسوية الأزمة في سورية مع التركيز على التحضير لمحادثات أستانا، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في سورية مع التركيز على مجموعة المواضيع المتعلقة بتسوية سياسية للأزمة في هذا البلد، وأضاف إن اهتماماً خاصاً أولي لإعداد محادثات أستانا حول سورية المقررة كما تم بحث مسألة تيسير المحادثات السورية السورية الشاملة في جنيف بموجب القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وفيما أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موعد بدء المحادثات في أستانا لم يتحدد رسمياً لذلك يجب الانتظار، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن لقاء على مستوى رؤساء الدول المشاركة في المحادثات وأن روسيا ستشارك في اللقاء على مستوى الخبراء، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تحديد الـ 23 من كانون الثاني الحالي موعداً لبدء المحادثات، وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس: إنه لم يطرح أحد موعداً بديلاً لهذه المحادثات حتى الآن وإن موسكو تنطلق من أن اللقاء سيعقد في الـ 23 من الشهر الجاري، وأضافت: نأمل في أن يصبح اللقاء في أستانا معلماً جديداً على الطريق إلى السلام بالإضافة إلى إعطاء دفعة للعمل البناء من قبل كل الأطراف لاستئناف العملية السياسية بجنيف.

وأكدت زاخاروفا تحسن الوضع في سورية بعد دخول اتفاق وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ في الـ 30 من كانون الأول الماضي، مشيرة إلى تراجع عدد الخروقات، وقالت: إن وقف إطلاق النار في سورية قائم في كامل أراضي البلاد، ولفتت في الوقت نفسه إلى أن إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة يواصلون محاولات إفشال اتفاق وقف الأعمال القتالية ويلجؤون إلى كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف.

وأعادت إلى الأذهان أن هؤلاء الإرهابيين منعوا مياه الشرب عن 5.5 ملايين شخص في دمشق وضواحيها بتلويث مياه النبع في عين الفيجة بالمازوت مذكرة بأن هذه الجريمة الإرهابية وقعت عشية الاحتفال بعيد الميلاد في سورية، وتساءلت زاخاروفا: هل سيواصل شركاؤنا وصف هؤلاء الإرهابيين بأنهم معتدلون؟، مضيفة: عندما نتحدث عن الإرهاب يدور الحديث ليس عن التفجيرات والانتحاريين فحسب بل وعن الأضرار المتعمدة بمنشآت البنية التحتية المدنية.

واعتبرت أن إحلال وقف الأعمال القتالية يخلق إمكانيات إضافية لإيصال المساعدات للسكان المدنيين في سورية، مشيرة إلى انضمام دول أخرى للمساعي الروسية في هذا المجال بما فيها كازاخستان التي أرسلت 500 طن من المساعدات وصلت ميناء طرطوس مؤخراً، ولفتت زاخاروفا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك اوباما رفع القيود عن إرسال صواريخ محمولة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية قرار مجنون يأتي في إطار أيديولوجية الانتقام، وقالت: إن أوباما اتخذ هذا القرار عندما كانت روسيا والأطراف المعنية الأخرى تنخرط في عمل دقيق للغاية لإنشاء آلية للمحادثات في أستانا والتحضيرات للتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في سورية.

وأضافت زاخاروفا: رداً على تصريحات مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور بأن العالم خسر سورية.. إن من خسر سورية هي الولايات المتحدة وليس العالم واصفة نتائج عمل الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها حول ملف الأزمة في سورية بأنها إخفاق تام كما جرى في أفغانستان والعراق وليبيا ودول أخرى.

بدوره جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سورية، وقال: إنه لا بد أن يقر المجتمع الدولي بأن التدخل العسكري ليس السبيل لحل الأزمة في سورية، مشدداً على أن هذه الأزمة لن تنتهى في ظل وجود تنظيمات إرهابية استطاعت النفاذ إلى الساحة السورية وستظل تعمل على زعزعة استقرار سورية إذا لم تكن هناك مصداقية في جهود المجتمع الدولي المبذولة للقضاء عليها بشكل كامل”.

في الأثناء أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية صامد وهناك التزام إلى حد بعيد به رغم بعض الاستثناءات.

وكان مركز التنسيق الروسي في حميميم رصد في التاسع من الشهر الجاري 14 خرقاً لاتفاق وقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات المسلحة 8 منها في محافظة حماة و6 في محافظات دمشق واللاذقية وحلب.

وقال دي ميستورا: إنه فهم أن الأمم المتحدة ستدعى لحضور محادثات أستانا يوم 23 كانون الثاني والتي تهدف إلى تعزيز وقف الأعمال القتالية وصياغة بعض الأفكار السياسية الواسعة لكن لم يتم توجيه دعوات رسمية أو يحدد موعد مؤكد بعد، وأشار إلى أن بعض المناطق بحاجة إلى مساعدات إنسانية، لافتاً إلى أن جماعات مسلحة منعت 23 حافلة وسائقاً سورياً في الفترة الأخيرة من مغادرة قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية، وأضاف دي ميستورا: إن أزمة المياه في دمشق تثير قلقنا.