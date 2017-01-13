بتوجيه من الرئيس الأسد.. إعادةإعمار الجامع الأموي والمساجد والكنائس في حلب

حلب-عمار العزو-معن الغادري:

قام الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف وأمين فرع حلب للحزب فاضل نجار ومحافظ حلب حسين دياب بجولة على المدينة القديمة اطلعوا خلالها على حجم الدمار الهائل الذي ألحقه الإرهاب بالأوابد الأثرية والدينية، وشملت الجولة زيارة الجامع الأموي وقلعة حلب وجامع الخسروية والكنيسة الإنجيلية العربية والكنيسة المارونية.

وبيّن وزير الأوقاف أنه بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد سيتمّ البدء بدراسة وإعادة ترميم الجامع الأموي في حلب، بالإضافة لترميم الكنائس والمساجد التي تضرّرت أو تدمرت بفعل الإرهاب.

ولفت إلى أن ما شاهده من دمار هائل في المدينة القديمة وأوابدها يعبّر عن حقيقة الإرهابيين وحقدهم على التاريخ والقيم الإنسانية والإيمان والمبادئ والأديان السماوية، وأضاف: إن هذا التخريب الممنهج يدمي القلب ويحزن النفس فهو تخريب لقيم إنسانية ومعالم دينية وحضارية ارتكبه أعداء الديانات السماوية وأعداء الإنسانية والقيم النبيلة والحضارية.

وأكد الدكتور السيد أن أهالي حلب سيعلمون العالم كيف يكون البناء والإعمار لتعود حلب كما كانت وأفضل بهمة ابنائها وبفضل تضحيات الشهداء والجرحى وبطولات الجيش العربي السوري وحكمة وشجاعة الرئيس الأسد.

من جانبه بيّن محافظ حلب أن كل الأعمال والخطط والجهود تتركز على تسريع عملية إعادة البناء والإعمار في المدينة بما فيها المدينة القديمة، والجيش الخدمي في حلب يتابع العمل بوتائر عالية لإنجاز الخطط المقررة بأسرع ما يمكن.

كما تفقّد وزير الأوقاف وأمين الفرع والمحافظ حلب المبّرة الإسلامية ومركز المعالجة الفيزيائية في جامع الرحمن وتابعا الخدمات المقدمة لشريحة واسعة من الأهالي.

شارك في الجولة مفتي حلب الدكتور محمود عكام ومدير الأوقاف الدكتور رامي العبيد وفعاليات دينية ورسمية وأهلية.