اجتماع عمل لمعالجة ملف القروض المصرفية المتعثّرة المهندس خميس: لجنة تدقيق وحلول قانونية جذرية

دمشق-علي بلال قاسم:

حسمت الحكومة خياراتها نحو إيجاد حلول جذرية لملف القروض المتعثّرة عبر خطوات استثنائية بحق المتخلفين عن السداد وملاحقتهم بكل الوسائل والطرق القانونية وحصر المسؤولية في كل مصرف، بالتزامن مع وضع ضوابط جديدة لعملية الإقراض المصرفي.

وخلال اجتماع عمل خاص، ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، لمعالجة ملف القروض المصرفية المتعثّرة في المصارف العامة تقرّر تشكيل لجنة تدقيق تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء مكوّنة من الجهات المعنية بالإشراف والرقابة على عمل المصارف للوقوف على ملفات القروض المتعثّرة في المصارف العامة وضمانات كل قرض وإجراءات التحصيل المتبعة في المصارف، في وقت تمّ تكليف مديري المصارف العامة بإعداد تصوّر شامل لمعالجة ملف القروض المتعثّرة على أن يتضمن هذا التصوّر خصوصية عمل كل مصرف ورؤيته.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة مصممة على وضع حل جذري للمشكلة ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء قانوني لتحصيل المبالغ، وستقدّم الدعم الكامل للمصارف العامة من خلال اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بتذليل العقبات أمام التحصيل، وطلب إعداد قاعدة بيانات دقيقة لكل القروض المتعثّرة البالغة نحو 263 مليار ليرة.