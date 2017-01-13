“داعش” يكثّف استخدام الطائرات المفخخة المسيّرة القوات العراقية توسّع سيطرتها جنوب الساحل الأيسر للموصل

مع الاستعدادات لإطلاق المرحلة السادسة من عمليات تحرير الموصل، حرّرت قوات الحشد الشعبي قرى الحجف، والحيانية، والتل الجنوبي غرب الموصل، في وقت سيطرت فيه القوات العراقية على حيي السلام، والساهرون، فيما تدور اشتباكات عنيفة في محيط مبنى جامعة الموصل في ظل تقدّم القوات العراقية في حي سومر عند الساحل الأيسر للمدينة.

وفجرت قوات الحشد سيارتين مفخختين لـ “داعش” في قرية الحجف، وقتلت من فيهما، كما استولت على منظومة اتصالات وتنصت تابعة لـ “داعش” في القرية المحرّرة.

وفي شرق الموصل، حرّرت القوات العراقية حيي السلام، والساهرون، فيما تدور اشتباكات عنيفة في محيط مبنى جامعة الموصل، وتتقدّم القوات العراقية في حي سومر، وباتجاه جامعة الموصل، ومنطقة النبي يونس في الساحل الأيسر للمدينة.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية: إن تنظيم “داعش” شن هجوماً انتحارياً في حي سومر، وإن الشرطة الاتحادية صدّت القوة المهاجمة بالكامل، وقتلت 5 انتحاريين ودمرت 3 عجلات مفخخة.

بموازاة ذلك، قتل مسؤول سجون تنظيم “داعش” ضمن الساحل الأيمن لمدينة الموصل مع اثنين من مرافقيه قرب منطقة النبي شيت غرب المدينة بضربة جوية من طائرة مسيرة استهدفت سيارته، والقتيل من أهالي الموصل، وتبوأ منصبه قبل أسبوعين وفق المعلومات الأمنية المتوفرة.

وفي المحور الشرقي لعمليات تحرير الموصل قتل 90 إرهابياً بقصف لطيرن الجيش في منطقة يارمجة الشرقية، وتدمير عجلتين تحملان رشاشات ثقيلة.

كما تمّ تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم “داعش” في عملية نوعية جرت في منطقة حاوي العظيم شمال ب‍عقوبة، حيث نفذت قوة أمنية مشتركة عملية أمنية في الجانب الشرقي لحاوي العظيم من معبر النعمان صعوداً إلى قرية البو بكر لتشمل مناطق الطالعة الأولى والثانية وقرى الوحدة والبو خيال أيضاً.

وأسفرت العملية عن ضبط وتدمير ثلاثة أوكار، وتفكيك خمس عبوات ناسفة، في عملية تم تنفيذها ضمن جهود شرطة ديالى لمنع عناصر “داعش” الإرهابية من إيجاد ملاذات آمنة لهم في هذه المناطق.

في المقابل، قام عناصر تابعون لتنظيم “داعش” بقصف حي المالية في الساحل الأيسر شمالي نينوى، والذي جرى تحريره من قبل القوات المشتركة، ما أسفر عن استشهاد 19 مدنياً من عائلة واحدة، وإصابة أربعة آخرين بجروح.

إلى ذلك، يستخدم تنظيم “داعش” الإرهابي طائرات صغيرة مسيّرة لمهاجمة القوات العراقية في معركتها لاستعادة الموصل، وأكد الكولونيل بريت سيلفيا الذي يشرف على وحدة أمريكية في العراق، أن مقاتلي التنظيم يربطون ذخائر متفجرة صغيرة بطائرات مسيرة لقتل عناصر القوات العراقية التي تحاول استعادة مدينة الموصل، وأضاف: إنهم يستخدمون طائرات صغيرة مسيرة مع ذخائر صغيرة يلقونها على القوات العراقية، ورغم أن حجم الذخائر ليس أكبر من قنبلة يدوية صغيرة فإنها تكفي للحصول على النتيجة التي يريدها تنظيم “داعش” وهي القتل بدون تمييز.

يأتي ذلك فيما استشهد شخص وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد، وبحسب مصدر أمني: إن عبوة ناسفة انفجرت حيث كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في منطقة المعالف جنوبي بغداد.

وكالات