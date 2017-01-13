القوات اليمنية تستهدف منطقة الطوال في جيزان

ارتكب طيران نظام بني سعود مجزرة جديدة في محافظة الحديدة باليمن، راح ضحيتها أربعة أطفال وثلاث نساء بغارة استهدفت منزلهم في مديرية بيت الفقية جنوبي المحافظة، يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف طائرات تحالف العدوان من غاراتها الجوية على المحافظة ذاتها، حيث شنت 8 غارات استهدفت فيها مديرية الصَليف، و 3 غارات على مديرية الدُرَيْهمي.

في الأثناء، قال مصدر عسكري: إن يمنياً آخر استشهد جراء غارة شنها نظام بني سعود على منطقة مران مديرية حيدان في محافظة صعدة، تسببت أيضاً بأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة، مشيراً إلى أن عدة مناطق ومزارع في العاصمة صنعاء تعرّضت لغارات استهدفت إحداها منطقة باقم بقنبلة عنقودية، لافتاً إلى أن عدداً من مرتزقة نظام بني سعود لقوا مصرعهم وأصيب آخرون خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تقدمهم باتجاه منفذ علب الحدودي، مشيراً إلى إحراق آلية عسكرية للمرتزقة بقصف صاروخي استهدف منطقتي شرق معسكر البقع في نجران وعدداً من الآليات بمديرية نهم بصنعاء، فيما سقط عدد منهم بين قتيل ومصاب خلال استهداف تجمعاتهم غرب تلة البلبة وصحراء ميديا بصنعاء.

كما سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية على عدة مواقع في مناطق تلة السوداء والرقابة والجروف في محافظة لحج في عملية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

أما في محافظة تعز قتل العشرات من مرتزقة العدوان السعودي بينهم أحد القياديين المدعو عايد حسن العجيلي وأصيب آخرون في جبهة ذباب وتمّ تدمير والاستيلاء على آليات تابعة لهم وأسر خمسة منهم، فيما تمّ إسقاط طائرة استطلاع تابعة للعدوان أثناء تحليقها التجسسي فوق منطقة الجديد بمديرية المخا جنوب غرب المحافظة، كما تمّ إيقاع قتلى ومصابين في صفوف المرتزقة في كمين محكم للجيش واللجان في منطقة المنصورة بمديرية الوازعية.

الجدير ذكره أن المواجهات بكَهْبُوب وذُباب بتعز تستمر وعلى وتيرة عالية لليوم الخامس على التوالي في ظل إسناد جوي لطائرات الـ “إف 16” وطائرات الأباتشي والبوارج البحرية التابعة للتحالف السعودي في محاولة لتحقيق تقدم في المناطق الساحلية بتعز.

ودمر الجيش واللجان الشعبية دبابة لمرتزقة العدوان جنوب تلة المطار بمديرية صرواح في محافظة مأرب وقتل طاقمها، فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم بوادي الربيعة بالمديرية بقصف صاروخي.

وفي محافظة الجوف بين مصدر عسكري أنه تم تدمير طاقم عسكري للمرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف وإطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة بوادي هراب في العقبة، أما في مديرية عسقلان بمحافظة شبوة سقط عدد من المرتزقة قتلى ومصابين وأحرقت آلية تابعة لهم بصاروخ مضاد للدروع.

وفي جبهة ما وراء الحدود تحدّث مصدر عسكري يمني عن سقوط قتلى وجرحى من القوات السعودية في قصف الجيش واللجان الشعبية تبة البُلْبُلَة ومبنى الجوازات بمنطقة الطِوال بجيزان السعودية، يأتي ذلك بعد تدمير الجيش واللجان الشعبية مدرعة للقوات السعودية بمنطقة الرَبوعة بعسير السعودية.

وامتدت صواريخ وقذائف الجيش واللجان الشعبية لتستهدف موقع الخَشْم وقيادة آل حماد وعَليب بنجران، وإعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع الفَريْضة بجيزان بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية.

وكالات