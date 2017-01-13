الرئيس الأسد يصدر مرسومين: تثبيت العاملين المؤقّتين من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.. وإحداث مجمع قضائي في السفيرة ومحكمة بداية في جبل سمعان

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسومين التشريعيين 4 و6 لعام 2017، حول تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب، وإحداث مجمع قضائي في منطقة السفيرة ومحكمة بداية مدنية ثانية في منطقة جبل سمعان التابعتين لعدلية حلب، وفيما يلي نص المرسوم رقم (4):

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة (1): يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

المادة (2): يشترط لتثبيت العاملين المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي توفر الشروط الآتية:

أ- أن يقوم العامل فعلاً بعمل ذي طبيعة دائمة.

ب- أن يكون قد مضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مدة سنة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها، باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه أو التعاقد لديها مدة سنتين بشكل مستمر.

ج- أن يتوافق العقد مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وجداول الأجور الملحقة به مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.

د- توفر الشروط المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

المادة (3): يتم التثبيت في إحدى وظائف الفئات الخمس الواردة في المادة (5) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة.

المادة (4): يتمّ تثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ- على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي، وفي حال عدم توفره يتمّ تثبيته على شاغر محدث حكماً لهذه الغاية.

ب- بالأجر الذي بلغه العامل بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5): تعد صكوك تثبيت العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي نافذة من تاريخ تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

المادة(6): لا يجوز للعاملين المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي النقل أو الندب أو الإعارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تثبيتهم.

المادة (7): يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 14-4-1438هجري

الموافق لـ 12-1-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

يستفيد منه 40 ألف عامل مؤقّت

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري: إن المرسوم يستفيد منه ما يقارب 40 ألف عامل مؤقّت، ويسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى العمل والمستوى الاجتماعي، وأوضحت أن المرسوم سينعكس إيجابياً على العامل من حيث استقراره وتمكينه من زيادة إنتاجه واستمرار ترفيعه على مستوى الهرم الوظيفي، إضافة إلى أنه يساعد الجهة العامة بالاحتفاظ بكوادرها التي تكون طبيعة عملها ذات صفة دائمة ما يؤدي إلى ثبات ملاكاتها العددية، وبيّنت أن المرسوم يشمل الفئات الخمس للعاملين بما يتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم المطلوبة، لافتة إلى أن النظر بتثبيت العاملين المؤقّتين بالنسبة للعقود السنوية الأخرى مستمر ضمن مراحل لاحقة.

مرسوم باحداث مجمع قضائي

كما أصدر السيد الرئيس الأسد المرسوم رقم 6 القاضي بإحداث مجمع قضائي في منطقة السفيرة ومحكمة بداية مدنية ثانية في منطقة جبل سمعان التابعتين لعدلية حلب، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 2772 تاريخ 10-9-2016، يرسم ما يلي:

المادة (1): إحداث مجمع قضائي في منطقة السفيرة يتألّف من المحاكم والدوائر القضائية التالية “نيابة-بداية جزاء-بداية مدنية-محكمة شرعية-تحقيق-صلح مدني-صلح جزاء-تنفيذ- ومحكمة بداية مدنية ثانية” في منطقة جبل سمعان التابعتين لعدلية حلب ويتمّ ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية حلب.

المادة( 2): يُعدّل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم.

المادة (3): يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحاكم الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-4-1438 هجري

الموافق لـ 12-1-2017 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد