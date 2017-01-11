قيادة الحزب والدولة تعزي بوفاة رفسنجاني الهلال: العالم الإسلامي فقد مناضلاً كبيراً

دمشق-بسام عمار-سانا:

أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، أمس، مجلس عزاء بوفاة الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وقدّمت قيادة الحزب، ممثّلة بالرفاق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب، والدكتور مالك علي رئيس المكتب الاقتصادي، وشعبان عزوز رئيس مكتب العمال، التعزية للقائم بأعمال السفارة في دمشق عبد الرضا قاسميان.

ودوّن الرفيق الهلال كلمة في سجل التعازي، كما قال في تصريح: باسم قيادة الحزب في سورية نتقدّم من الشعب الإيراني الشقيق ومن عائلة الفقيد بأحر التعازي والمواساة القلبية الصادقة بهذا المصاب الجلل الذي تلقيناه ببالغ الحزن والأسى، وكلنا يقين أن هذا الشعب قادر على تجاوز هذا الحزن، وأضاف: لقد فقد العالم الإسلامي بوفاة الفقيد مناضلاً كبيراً وقائداً عظيماً كرّس حياته لبناء وطنه، وكان من أهم رجال الثورة الإيرانية، ودافع عن القضايا العالمية المحقّة، وعلى رأسها دعم المقاومة والقضية الفلسطينية، وقاوم قوى التكبّر والشر والظلم المتمثّلة بأمريكا و”إسرائيل”، وامتلك مسيرة نضالية حافلة هي اليوم قدوة كل المناضلين الشرفاء، وكان حليفاً لسورية في كل قضاياها الأساسية، وخاصة في مكافحة الإرهاب والتكفير الذي تعرّض له الشعب السوري.

ورأى الرفيق الهلال أن العلاقات السورية الإيرانية علاقات تاريخية قديمة تطوّرت ونمت خلال العقود الماضية بشكل كبير في ظل رغبة قيادتي البلدين، وهذه العلاقات اليوم أنموذج يحتذى للعلاقات بين الدول، والمبنية على احترام المصالح المشتركة والسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومناهضة الامبريالية العالمية، وعلى رأسها أمريكا و”إسرائيل”، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الماضية من الحرب على سورية كانت إيران دائماً إلى جانب سورية في المحافل الدولية، وقدّمت وما زالت تقدّم مختلف أشكال المساعدات الاقتصادية والطبية للتخفيف من الحصار المفروض علينا، إلى جانب التضحيات التي يقدّمها المقاتلون الإيرانيون في المعارك التي يخوضها الجيش العربي السوري، حيث امتزجت دماؤهم معاً، وهذه التضحيات موضع تقدير واحترام القيادة والشعب السوري، وأكد أن محور المقاومة والممانعة، الممتد من لبنان إلى إيران، والتي تشكّل سورية عموده الفقري، سينتصر ضد محور التطرّف والإرهاب الذي تتزعمه أمريكا وبعض دول الرجعية العربية، ويحقق انتصارات كل يوم على مختلف جبهات القتال، في حين أن المحور الآخر يمنى بالخسائر المتكرّرة.

عباس: مواقفه المشرّفة ستبقى محفورة في قلوب السوريين

كما قدّمت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس ونائب رئيس المجلس نجدت أنزور وعدد من أعضاء المجلس واجب العزاء، ودوّنت الدكتورة عباس كلمة في سجل التعازي، وقالت في تصريح صحفي: نقدّم باسم مجلس الشعب أحر التعازي للشعب الإيراني الشقيق ولقيادته، وعلى رأسها السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، بوفاة الرئيس الراحل رفسنجاني الذي كانت له مواقف مشرفة مع الشعب السوري والفلسطيني واللبناني ستبقى محفورة في قلوب السوريين على مدى التاريخ.

خميس: أعماله ستبقى خالدة في حياة الشعبين السوري والإيراني

وقدّم واجب العزاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ووزيرا الداخلية اللواء محمد الشعار والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، ودوّن المهندس خميس في سجل التعازي كلمة قال فيها: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل رفسنجاني أحد رموز الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصاحب المسيرة النضالية الكبيرة في دعم الثورة الإسلامية في إيران”، ورأى أن “أعمال الراحل ستبقى خالدة في حياة الشعبين السوري والايراني اللذين تجمعهما أواصر وعلاقات تاريخية كان للفقيد دور كبير فيها”.

كما قدّم واجب العزاء نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة العماد علي عبدالله أيوب.

وقدّم واجب العزاء وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر وعدد من معاوني الوزراء ورجال دين وممثلين عن المنظمات والأحزاب وعدد من السفراء المعتمدين في دمشق، وفي تصريح للصحفيين أكد الوزير حيدر أن الراحل رفسنجاني كان داعماً للعلاقة الصادقة والصحيحة بين سورية وإيران.

وفي تصريح عبّر المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية بدمشق مصطفى زنجبر شيرازي عن تقديره وشكره لكل من تقدّم بواجب العزاء بوفاة رفسنجاني.

وفي طهران، جرت مراسم تشييع جثمان رفسنجاني، وأقام قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان الراحل في باحة جامعة طهران، ثم ووري الجثمان الثرى بجوار قائد الثورة الإيرانية الراحل السيد الخميني.

وشارك في مراسم التشييع الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكبار قادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وأئمة الجمعة في كل أنحاء إيران والوزراء ومساعدو رئيس الجمهورية ومسؤولو المحافظات، كما شارك أيضاً السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود وسفراء الدول الأجنبية المعتمدون في طهران وسفراء إيران في الخارج وبعض مسؤولي الدول إضافة إلى عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين.

وقبل مراسم التشييع أعرب الرئيس روحاني في تصريح للصحفيين عن مواساته للشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية برحيل رفيق دربه هاشمي رفسنجاني، مشيراً إلى أن القضايا الأساسية والصعبة للغاية كانت تقع على عاتقه طيلة مرحلة النهضة الإسلامية حتى انتصار الثورة الإسلامية، وأكد أن رفسنجاني كان مفكّراً كبيراً وسياسياً واعياً ووقف بثقة أمام أكبر المشاكل كما أنه كان صامداً وصبوراً ولم ينفك عن الثورة أبداً وأن لمساته موجودة في كل مكان بالبلاد.