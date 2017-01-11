تقدّم سريع للقوات العراقية في الموصل.. وانهيارات في صفوف “داعش”

وسط انهيار كبير في صفوف تنظيم “داعش”، حرّرت القوات العراقية مسجد الصائغ، وحي السكر شرق الموصل، وتقدّمت إلى حيي الأندلس، والضباط، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع التنظيم التكفيري، وبذلك تكون القوات العراقية قد تقدّمت في عمق الموصل، وحرّرت 80 % من شرق المدينة.

فقد صرح قائد عمليات قادمون يا نينوى في بيان بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب رفعت العلم العراقي على مباني حي السكر، مؤكداً القضاء على عدد من إرهابيي “داعش”.

إلى ذلك، قصفت قوات الحشد الشعبي وكراً لـ “داعش” بصواريخ الكاتيوشا يتواجد فيها أكثر من عشرين من عناصر التنظيم في منطقة حويجة مسيرة، ضمن قاطع عمليات سامراء، فيما أعلنت الشرطة الاتحادية عن التوغّل بحي سومر في الساحل الأيسر من الموصل، وفتح منافذ آمنة لإخلاء المدنيين، وقال قائد الشرطة الاتحادية: إن الشرطة الاتحادية اقتربت من تحرير المثلث الجنوبي في الساحل الأيسر للموصل بالكامل، مضيفاً: إن العدو يفقد القدرة على المقاومة، ويلجأ للقصف العشوائي باستهداف المناطق السكنية للانتقام من أهالي الساحل الأيسر.

وكشف مصدر أمني في محافظة نينوى عن مقتل متزعم الكتيبة الاسترالية في “داعش” وثلاثة من مساعديه شمال المحافظة، وقال: إن طيران القوة الجوية وبالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وجه ضربة دقيقة لموقع تجمع قيادات “داعش” من الأجانب الاستراليين في حي الحدباء شمال نينوى، ما أسفر عن تدمير الموقع بالكامل وقتل القيادات المتواجدة فيه، وأضاف: إن الضربة أسفرت عن مقتل قائد الكتيبة الاسترالية في التنظيم خالد شروف الملقب أبو مصعب الاسترالي، ومساعديه وهم محمد عبد الكريم الملقب أبو وليد الاسترالي، وعبد الله إسماعيل الملقب أبو عائشة، وسيدروف الملقب أبو طيبة الاسترالي.

سياسياً، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العلاقة بين بغداد وأنقرة لن تتحرّك خطوة واحدة دون انسحاب القوات التركية من معسكر بعشيقة، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، “إن العراق لا يريد تصفير الأزمات مع الدول المجاورة فقط وإنما تطوير العلاقات ونقلها إلى مرحلة متقدّمة”، مضيفاً: “أبلغنا رئيس الوزراء التركي بأن العلاقات بين بغداد وأنقرة لا يمكن أن تتقدّم خطوة واحدة من دون سحب القوات التركية من بعشيقة”.

وكان العبادي أعلن في السابع من الشهر الجاري أنه اتفق مع رئيس وزراء النظام التركي بن على يلدريم على سحب القوات التركية من معسكر بعشيقة.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت أواخر عام 2015 على انتهاك حرمة الأراضي العراقية والتمركز في منطقة بعشيقة، وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية عدواناً على العراق وانتهاكاً لسيادته وخرقاً لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.

من جهة أخرى أكد العبادي حدوث “انهيار كبير” في صفوف إرهابيي “داعش” في مدينة الموصل، مشدداً أن تفجير الجسور في المدينة لن يمنع القوات العراقية من تحريرها.

وكان إرهابيو “داعش” فجّروا جسرين على نهر دجلة يوصلان الساحل الأيسر لمدينة الموصل بساحلها الأيمن وذلك لإعاقة عبور القوات العراقية التي تقوم بعملية عسكرية منذ نحو 3 أشهر لطردهم من المدينة.

وكالات