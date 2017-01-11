122 قضية جمركية في اللاذقية غراماتها 102 مليون ليرة

اللاذقية-مروان حويجة:

بلغت القيمة الإجمالية للغرامات المحقّقة من خلال القضايا الجمركية التي نفّذتها الضابطة الجمركية في اللاذقية 102.085 مليون ليرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذكر لـ “البعث” رئيس الضابطة الجمركية في محافظة اللاذقية العقيد سامي نعمان أن العدد الكلي للقضايا المنفّذة من خلال الضابطة بلغ 122 قضية شملت قضايا لبضائع مهرّبة وبضائع مخالفة للبيانات وأخرى ممنوع استيرادها، منها ألبسة وأحذية وأدوات كهربائية وغيرها، مشيراً إلى أن هذه القضايا تمّ تنظيمها وتسطيرها على إثر جولات الضابطة الجمركية على المحال التجارية وعلى المحاور الطرقية.