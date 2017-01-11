تفويض “الزراعة” باستيراد الأبقار وتخصيص 9 ملايين يورو للشراء

دمشق-البعث:

يبدو التعاطي الحكومي إيجابياً وواضحاً عندما فوّض رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزارة الزراعة بالقيام باستيراد الأبقار وأن تكون المصدر الأهم للاستيراد مع تخصيص 9 ملايين يورو لشراء الأبقار، وبعيداً عن جميع الإجراءات الروتينية وضمن القوانين بصلاحيات من رئاسة مجلس الوزراء بأن يتمّ إجراء العقود والهدف تطوير الثروة الحيوانية.

وفي هذا الإطار جاء وعد المهندس خميس الفلاحين -خلال مؤتمرهم الذي عقد مؤخراً- بمتابعة الموضوع بشكل كامل وإيجاد حل منصف بالنسبة للذين تقدّموا للتسجيل على الأبقار وإيجاد حل بين المتغيّر الصعب الذي واجهته الحكومة وبين حاجة الفلاحين، وحتى لا يتضرر الفلاح بألا يكون الانعكاس السلبي على القوة الشرائية التي سددوها خلال الفترة الماضية، ولهذا ستقوم الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الغرف الزراعية والمصرف الزراعي باتخاذ خطوات فعلية لمعالجة المشكلة.