انتهاء التحضيرات لمحادثات أستانا.. والمواقف الأمريكية على تناقضها مـوسـكو: دول محـددة لا تـزال تسـعى لتـأجـيج الأزمـة فـي سـورية

قبل نحو أسبوعين من انعقاد محادثات أستانا التي يؤمل أن تفتح مسارات جديدة لحل الأزمة في سورية تتكثف الجهود الروسية بهدف إنجاحها وتجاوز العراقيل التي تحاول بعض الدول وضعها وعلى رأسها الإدارة الأمريكية في إطار مساعيها التعطيلية للحل السياسي والنفخ في نار الإرهاب.

ففي تصريحات متزامنة أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن التحضيرات للمحادثات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا تجري بشكل مكثف وأن روسيا ستمثل فيها على مستوى الخبراء، في حين أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن انتهاء التحضيرات لاستضافة المحادثات، وأنها مستعدة لتقديم الحلبة اللازمة لذلك.

ولم تخفِ موسكو ريبتها من ممارسات الدول المساهمة في الحرب الإرهابية على سورية من مواصلة وضع العصي في عجلة الحل حيث أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن دولاً محددة في مجلس الأمن الدولي لا تزال تسعى إلى تأجيج الأزمة في سورية بدلاً من العمل لإحلال السلام هناك عبر التسوية السياسية. وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والتي لا يكاد يمر يوم إلا وتوجه تهمة لروسيا بهدف تشويه صورتها من خلال تزييف الحقائق.

الأمر الذي كان محط انتقاد الدبلوماسية الروسية وتصريحات وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر الذي ادعى أن مساهمة موسكو فيما سماها الحرب الأميركية ضد داعش تماثل الصفر، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن تلك التصريحات سخيفة ومتناقضة، فيما اعتبرها رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي كاذبة وتنم عن احتضار السلطات الأمريكية الحالية، في وقت أكدت وزارة الدفاع الروسية أن “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش لعب دوراً سلبياً في الحرب على الإرهاب الدولي في سورية وتسبب باستشهاد العديد من المدنيين.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أمس أن التحضيرات للمحادثات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا تجري بشكل مكثف وأن روسيا ستمثل فيها على مستوى الخبراء، وقال من غير الواضح بعد كم ستستمر المحادثات غير أن التحضيرات مكثفة للغاية ولا يمكننا القول أكثر من ذلك أو الخوض في التفاصيل.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن في وقت سابق أن عقد مباحثات سورية سورية في العاصمة الكازاخستانية يمثل تكملة للعملية السياسية في جنيف وليس بديلاً عنها مرجحاً أن يمثل وفد “المعارضة” القوى الموجودة على الأرض في سورية فقط.

الخارجية الكازاخستانية: انتهاء التحضيرات لاستضافة المحادثات

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن انتهاء التحضيرات لاستضافة المحادثات السورية في العاصمة أستانا، وقال النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي: إن بلادنا ترحب باستضافة المحادثات ونحن مستعدون لتقديم الحلبة اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن القضايا التي سيتم بحثها تعتمد على المشاركين في تلك المحادثات.

تشوركين: دول محددة تسعى لتأجيج الأزمة

من جهة ثانية أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن دولاً محددة في مجلس الأمن الدولي لا تزال تسعى إلى تأجيج الأزمة في سورية بدلاً من العمل لإحلال السلام هناك عبر التسوية السياسية، وقال: إن دبلوماسيي هذه الدول نادراً ما يأتون بمقترحات بناءة وهم يعملون على تشويه صورة السلطات السورية وكذلك روسيا، مضيفاً: إنه وعلى الرغم من هذه الصعوبات إلا أن قرارات إيجابية بدأت بالظهور أواخر العام الماضي ما أسهم في تراجع المواجهات في سورية مع اعتماد مجلس الأمن القرارين 2328 و 2336.

وأوضح المندوب الروسي أن تمكن مجلس الأمن من تبني القرارين يعتبر مؤشراً على أن أعضاء المجلس يستطيعون التوصل إلى تسويات بشأن القضايا المعقدة في حال اهتموا بمراعاة مصالح بعضهم وتخلوا عن أجنداتهم الفردية.

زاخاروفا: روسيا مذنبة لأنها لا تصلح الأخطاء الأمريكية

إلى ذلك أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصريحات الأخيرة والمتناقضة للمسؤولين الأمريكيين حول نتائج جهود روسيا بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية سخيفة ومتناقضة وتنم عن عدم التنسيق بين أعضاء الإدارة الأمريكية الراهنة، وقالت: إن هذه التصريحات قد تدل على كون كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي لا يتحادثون ولا يتعاملون مع بعضهم البعض أو يمكن اعتبار تلك التصريحات سخافة كارثية ببساطة وهذان الأمران لا يستثنيان بعضهما البعض، وأضافت: حسب منطق العسكريين الأمريكيين تعد روسيا مذنبة لأنها لا تصلح الأخطاء الأمريكية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر ادعى أن مساهمة موسكو فيما سماها الحرب الأميركية ضد داعش تماثل رقم صفر وإن الوجود الروسي في سورية يصعد الحرب، فيما قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي ايه جون برينان: لو عرفنا آنذاك ما يمكن أن يقوم به داعش بما في ذلك نمو التنظيم المتسارع في العراق ومن ثم في سورية لواصلنا السير في الاتجاه نفسه، أم لا، على الأرجح لا، مضيفاً: من الصعب أن نقيم الموضوع لكن لو عرفنا لكان التاريخ تطور بشكل مختلف.

سلوتسكي: ادعاءات الإدارة الأمريكية تنم عن احتضارها

من جهته أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن ادعاءات وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر حول عدم مساهمة روسيا في مكافحة الإرهاب كاذبة وتنم عن احتضار السلطات الأمريكية الحالية، وأشار سلوتسكي إلى أن كارتر يتناسى أنه وبمساعدة المجموعة الجوية الروسية تم القضاء على آلاف الإرهابيين وتم التوصل إلى مصالحات محلية في عدد من المناطق في سورية.

وأوضح البرلماني الروسي أن كارتر الذي يضرب كل ذلك بعرض الحائط إنما يبدي عجز وعقم مجمل الخط السياسي الخارجي لإدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما الساعي للحفاظ على بقايا ماء الوجه السياسي، ولفت إلى أن إبعاد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة تزامن مع اليوم الذي تم فيه اتخاذ قرارات مهمة حول حل الأزمة في سورية، مبيناً أن ذلك يؤكد فشل سياسة أوباما في الشرق الأوسط .

شويغو: “التحالف الدولي” لعب دوراً سلبياً في الحرب على الإرهاب

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش لعب دوراً سلبياً في الحرب على الإرهاب الدولي في سورية وتسبب باستشهاد العديد من المدنيين.

وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن عملية محاربة الإرهاب في سورية مستمرة معرباً عن أمله في انضمام طيران وقوات تابعة لدول أخرى للجهود السورية والروسية في هذه العملية.

وسخر شويغو من تصريحات كارتر بالقول: إن أداء التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب في سورية لم يكن بدرجة الصفر فقط، بل كان سلبياً وإن القوات الروسية لم ترَ منه دعماً في الحرب على الإرهاب، وأوضح أن القوات الروسية نفذت المهمة الرئيسية المحددة لها في الحرب على الإرهاب وأن تنفيذ هذه المهمة تطلب منها بذل جميع الجهود والاستفادة من كل الإمكانيات وتركيز مجموعة كبيرة من القوات في سورية إضافة إلى مجموعة سفن من ضمنها حاملة طائرات وإرسال قوات جوية إضافية ووحدات من الشرطة العسكرية، ولفت إلى أن القوات الروسية علقت في أواخر العام الماضي جميع العمليات القتالية في سورية باستثناء توجيه الضربات إلى إرهابيي تنظيمي داعش وجبهة النصرة، مبيناً أن جهود روسيا وشركائها سمحت بالتوصل إلى اتفاق حول عقد لقاء في أستانا بشأن تسوية الأزمة في سورية وإطلاق عملية سياسية للتفاوض حول وقف الأعمال القتالية.

غيراسيموف: العمليات الروسية سمحت بتحقيق نقلة نوعية

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف أن عمليات القوات الجوية الفضائية الروسية سمحت بتحقيق نقلة نوعية في محاربة الإرهاب بسورية وأنها لا توجه أي ضربات إلا بعد التأكد من صحة إحداثيات الأهداف من مصادر عدة بما في ذلك بيانات وسائل الاستطلاع الفضائية ونتائج الاستطلاع بوساطة الطائرات بلا طيار.

وفي سياق الدور السلبي الذي لعبه “التحالف الدولي” ذكر غيراسيموف أن الطيران الأمريكي قصف في أيلول الماضي موقعاً للجيش السوري في دير الزور ما ساعد تنظيم داعش في تنفيذ هجوم إرهابي على الموقع والسيطرة عليه، وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن قاذفة أمريكية من طراز “بي 52” استهدفت في 3 كانون الثاني الجاري بلدة سرمدا المشمولة بنظام وقف العمليات القتالية في محافظة إدلب من دون إبلاغ الجانب الروسي ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مدنياً.