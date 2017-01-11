العثور على مخزن للأسلحة في شرق حلب يكفي لنسف حي بأكمله ضربات مكثفة تستهدف تجمعات المرتزقة في ريف حمص والتنظيمات التكفيرية تواصل خرق اتفاق وقف القتال

تابعت قواتنا المسلحة أمس عملياتها في مواجهة التنظيمات التكفيرية ونفذت سلسلة عمليات دقيقة قضت خلالها على 15 إرهابياً من تنظيم داعش غربي مدينة تدمر، ووجهت وحدات أخرى ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك التنظيم الإرهابي في عدة مناطق من مدينة دير الزور وريفها أسفرت عن إيقاع العديد منهم بين قتيل ومصاب وتدمير أدوات إجرامهم.

فيما يتوالى الكشف عن مخازن للأسلحة كانت تتبع للمجموعات الإرهابية قبل اندحارها من أحياء شرق حلب حيث عثر خبراء إزالة الألغام الروس العاملون في المدينة عن مخزن لقذائف يدوية الصنع يكفي لنسف حي بأكمله.

وفي خرق جديد لاتفاق وقف الأعمال القتالية استهدفت المجموعات الإرهابية بقذائف هاون وصاروخية الأحياء الآمنة في مدينة دير الزور وبلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي وأسفرت اعتداءاتها الجبانة عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

ففي ريف حمص قصفت وحدات من الجيش بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع وتحصينات لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش شرق المحطة الرابعة ومنطقة الفواعرة غرب تدمر، وأسفر القصف عن مقتل 15 إرهابياً وإصابة آخرين إضافة إلى تدمير عربة مصفحة و7 سيارات مزودة برشاشات ومدفع.

وفي دير الزور نفذت وحدات من الجيش عمليات نوعية على مقرات وتجمعات إرهابيي تنظيم داعش في محيطي مطار دير الزور وقرية الجفرة وفي قرى الحسينية والبغيلية والبوعمر وقرية العبد وحويجة المريعية وجبال الثردة، وأدت العمليات إلى مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير عدد من المقرات التي كانوا يتحصنون فيها ومدفع ثقيل.

إلى ذلك خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم داعش في حي الرشدية وشارع سينما فؤاد بمدينة دير الزور ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم التكفيري وتدمير سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار قبل وصولها إلى إحدى نقاط الجيش.

في الأثناء قال مصدر عسكري روسي: إن خبراء إزالة الألغام الروس استطاعوا بأجهزة الكشف التي بحوزتهم وبفضل الكلاب البوليسية العثور على مخزن لقذائف يدوية الصنع تابع للتنظيمات الإرهابية قبل انسحابها من الأحياء الشرقية من مدينة حلب يكفي لنسف حي بأكمله، وأشار إلى أن الإرهابيين فخخوا المخزن قبل انسحابهم بشبكة تفجير أساسية واحتياطية، لافتاً إلى أن خبراء إزالة الألغام الروس أبطلوا مفعول شبكة تفخيخ القذائف التي كانت بداخله قبل نقلها إلى خارج الأحياء السكنية وإتلافها.

من جهة أخرى أفاد مراسل سانا في دير الزور بأن قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو تنظيم داعش ظهر أمس على أحياء سكنية آمنة في مدينة دير الزور تسببت باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين وإلحاق أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.

وأفادت مصادر أهلية في بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي في اتصال هاتفي مع مراسل سانا بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في ناحية بنش استهدفت بعدد من قذائف هاون وصاروخية الأحياء السكنية في البلدة ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.