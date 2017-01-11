استشهاد وإصابة عشرات الطلاب في غارات سعودية على نهم

استشهد 13 يمنياً وأصيب 19 آخرون في قصف طيران العدوان السعودي لعدة مناطق في اليمن، وأوضح مصدر أمني بمديرية نهم أن طيران عدوان بني سعود استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح ببيت معصار في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى استشهاد 8 من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 آخرين في حصيلة أولية للمجزرة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل مهام الإنقاذ والإسعاف وانتشال الضحايا من بين الأنقاض.

وذكرت مصادر أن امرأة استشهدت إثر سلسلة غارات طالت مناطق آل الزماح والجذوة والسداد بمديرية باقم بمحافظة صعدة، اما في تعز فإن شخصين استشهدا جراء قصف مروحية أباتشي تابعة للعدوان السعودي الخط الرئيسي الرابط بين المخا وباب المندب، فيما استشهد شخصان آخران في استهداف مروحية أباتشي قارب صيد على ساحل منطقة الجديد في باب المندب، مضيفة: إن 4 نساء أصبن جراء استهداف مرتزقة العدوان منزلاً في منطقة الزبيرة بمديرية حيفان.

يأتي ذلك فيما كشف وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بلاده صدّرت المئات من الذخائر العنقودية إلى نظام بني سعود في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه هذا النظام إدانات حادة وشديدة نتيجة استخدام هذه الأسلحة وغيرها في العدوان على اليمن واستهدافه المدنيين والمرافق الحيوية.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن فالون قوله، في رسالة إلى النائب من حزب المحافظين فيليب هولوبون، “إن بريطانيا سلّمت السعودية 500 من الذخائر العنقودية في إطار اتفاقيات حكومية بين عامي 1986 و1989″، وحذّر من أن “بريطانيا التي دعمت اتفاقات أوسلو التي تعارض استخدام الذخائر العنقودية لم تكن قادرة على مراقبة هذه الاسلحة منذ عام 2008”.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت في بيان أصدرته آذار الماضي بريطانيا والولايات المتحدة إلى الامتناع عن توريد أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة على اليمن في ظل انتهاكات خطرة للحق الإنساني الدولي، مضيفة: إن الولايات المتحدة وبريطانيا أهم مزودي السعودية بالسلاح.

وفي تقرير سابق لها نشر الشهر الماضي، ذكرت الغارديان أن الحكومة البريطانية تلقت نتائج تحقيق تؤكد استخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع من قبل تحالف بني سعود خلال الحرب العدوانية في اليمن، وقال مصدر حكومي: إن وزير الدفاع البريطاني ووزراء آخرين، اطلعوا على نتائج التحقيق في تشرين الثاني الماضي.

وتكتسب نتائج التحقيق في هذا الملف، أهمية كبيرة بالنسبة للندن الموقّعة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر استخدام هذا النوع من الذخيرة، التي تتشظى إلى قنابل صغيرة جداً تتناثر في كل مكان وتهدد حياة المدنيين لمدة طويلة بعد استخدام هذه الذخيرة، وحسب الاتفاقية يجب على بريطانيا إتلاف كافة الذخائر التي بحوزتها من هذا النوع، والعمل على منع استخدامها من قبل أي طرف آخر، أما النظام السعودي فلم يوقّع على هذه الاتفاقية.