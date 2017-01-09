إنعاش القلب المبكر ينقذ الأرواح

تشير دراسة دنمركية إلى أن “مريض توقف القلب الذي يقوم أحد الأشخاص بعملية إنعاش لقلبه في الموقع، ربما تزيد احتمالات نجاته، عندما تأخذ سيارة الإسعاف وقتاً طويلاً للوصول”.

وراجع باحثون بيانات 7623 مريضاً بتوقف القلب ووجدوا أنه عندما تصل سيارة إسعاف خلال خمس دقائق من طلبها، يزيد بنسبة 2,3 مرة احتمال نجاة المريض لمدة 30 يوماً على الأقل، إذا قام أحد الموجودين بإنعاش لقلبه مقارنة بمن لم يحصل على هذه المساعدة بشكل فوري.

ووجدت الدراسة أيضاً أنه عندما يستغرق وصول سيارة الإسعاف عشر دقائق كانت عملية قيام أحد الموجودين بإنعاش قلب المريض مرتبطة بزيادة فرص نجاته ثلاث مرات. وبعد 13 دقيقة تظل احتمالات نجاة المريض الذي يحصل على عملية إنعاش للقلب بشكل فوري أفضل، ولكن الفرق لم يكن كبيراً بشكل إحصائي.