شخصيات حزبية ورسمية وشعبية تقدّم التعازي بوفاة الراحل رفيق سبيعي

قدّمت شخصيات رسمية وحزبية وفنية وشعبية، أمس، التعازي بوفاة الراحل فنان الشعب رفيق سبيعي في جامع الأكرم بدمشق، والذي وافته المنية السبت عن عمر ناهز 86 عاماً.

وشارك في واجب العزاء الدكتور خلف المفتاح رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري، ووزراء الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد، وشؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، والتنمية الإدارية الدكتور حسان النوري، والثقافة محمد الأحمد، وسماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون، وعمران الزعبي نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية، والأمناء العامون للأحزاب الوطنية، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وممثلو النقابات المهنية والمنظمات الشعبية، وشخصيات دينية من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي، وسياسية وفنية وإعلامية واجتماعية وشعبية.

وقال وزير الأوقاف: إن الفنان سبيعي كان قامة ثقافية وفنية في سورية وصورة مشرقة للفن الهادف والراقي وأنموذجاً لتعاليم الدين السمحة التي ترى في كل عمل إرشادي ونافع عبادة، واعتبر أن الراحل زرع في المجتمع السوري قيماً نبيلة مثّلها في حياته وستبقى بعد وفاته نبراساً لمحاربة الإرهاب والتطرّف، وشدد على أنه طالما بلادنا تنجب هذه القامات فهي منتصرة على الدوام لأن الحق ينتصر برجاله بكل المجالات.

من جانبه، قال وزير الثقافة: “اسم رفيق سبيعي كافٍ للدلالة على مشروع حياتي استمر لعقود طويلة، كان فيه فنان الشعب الذي استحق كل التكريم، ومن القامات النادرة سورياً وعربياً، لأنه امتلك مواصفات استثنائية ضارع بها أهم النجوم العالميين، وفي ذاكرة أجيال عدة صورته وشخصيته الفنية التي كان يؤديها دون أن تقيّده لأن موهبته أكبر بكثير من أن تتأطر داخل شخصية بعينها، وأضاف: رحيل فنان الشعب خسارة كبيرة لسورية فنحن بحاجة لأمثاله من الفنانين والكتاب والأدباء الذين يمتلكون حسه الوطني.

وكان الراحل سبيعي الذي منحه القائد المؤسس حافظ الأسد لقب فنان الشعب، ومنحه السيد الرئيس بشار الأسد في عام 2008 وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، من رواد السينما والتلفزيون والمسرح في سورية.