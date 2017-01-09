“وقفة وفاء” تكريماً لجرحى الجيش العربي السوري

زيّن أبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري في الأمس بورودهم البيضاء والحمراء مسرح دار الأوبرا، وقدموها كعربون محبة لجرحى وضباط الجيش العربي السوري الذين تواجدوا في الصفوف الأولى ضمن حفل “وقفة وفاء” تكريماً لهم.

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها جمعية “نسمة أمل” مع مجلة “جهينة” تكريماً للأبطال الذين نذروا أنفسهم لتراب الوطن، وطلبوا الشهادة، ولكن كان لهم الفخر بأن يكونوا الشهداء الأحياء، وذلك بحضور المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية د. بثينة شعبان وسماحة المفتي العام للجمهورية د. أحمد بدر الدين حسون ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري ووزير السياحة بشر يازجي.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني قدمته أوركسترا أورفيوس وأوركسترا الجيش العربي السوري بقيادة المايسترو أندريه معلولي.

وفي كلمة له قال سماحة المفتي حسون: “عند جهينة الخبر اليقين، وتألقت حفلتنا هذه بأن وضعت الجرحى أمامنا ونحن وراءهم وهذا شرف كبير لنا. لقد أثبتم للعالم أن النصر ليس بكثرة العدد أو بالقوة، فهناك ثمانون دولة هددتنا وحشدت علينا، وألف قناة إعلامية حاربتنا وقالوا أن جيشنا تمزق، وأن بعض الضباط هربوا، وبعض الجنود استسلموا، والآن نرد عليهم ونقول “الآن سنوات ست وقائدنا الشاب المؤمن يقف في وجهكم ويقول لكم هذا شعبي وهذا جيشي”.

نحن نعاهدكم أن الدولة والشعب سيكونون جميعاً في خدمتكم وخدمة أولادكم حتى تروا أحفادكم قرة عين لكم، وتقولوا لهم هذا الوطن لم ينسانا أبدا، وتقولوا لأبنائكم لا تنسوا ماصنع آباؤكم. في الواقع، إن العالم في حالة ذهول لما صنعته سورية اليوم بأبطالها وعلمائها وتجارها فكيف يمكن أن تقف أمريكا وأوروبا وبريطانيا ومعهم مال عربي حرام ليذلوا شعبنا، ويعز الله هذا الشعب ليذلهم جميعاً.

بدورها تحدثت السيدة فاديا جبريل صاحبة مجلة “جهينة” ورئيسة تحريرها: “نحن هنا اليوم بفضل جراحكم التي ستبقى شاهداً حياً لعظمة ضباط وجنود جيشنا الأسطوري “الجيش العربي السوري”، أبطالنا لقد وقفتم في وجه أكبر غزو بربري تعرضت له بلادنا في التاريخ مسلّحين بحب كبير وبقلوب شجاعة وأرواح نبيلة. قاتلتم ببسالة ولم يستشهد أحد منكم أو يصاب إلا بعد أن أذاق أعدائنا مرارة الخسارة والهزيمة. يا أبطال سورية الأسد شهادة أحبائكم وجراحكم هي السور المنيع الذي غفل عنه أعداءنا بأنكم العماد الأساسي لانتصارنا، أنتم أكسير الحياة الذي أعطى هذا البلد الصمود في وجه إرهابهم.

من جهته أكد رجل الأعمال السوري مازن الترزي أن لا هيبة توازي هيبة الوقوف في حضرة حماة الديار، ولا كلمات ترقى للتعبير عن الاعتزاز والفخر لرجال صدقوا وأوفوا العهد، كانوا جنود الحق في ميادين القتال، حملوا أرواحهم على أكفهم وواجهوا إرهابيي العالم، وسفاحي هذا الزمن الذين باعوا أنفسهم للشيطان. ووجه صاحب المشروع الإنساني “نسمة أمل” إلى الجرحى تحية قال فيها: أيها الشهداء الأحياء إنه لشرف عظيم أن نقف بينكم اليوم ونحن على أعتاب نصر آت، نصر صنعته أرواح الشهداء “رفاقكم” من رجال الجيش العربي الباسل، وكتبت حروفه بدماء ذكية، نصر لاحت تباشيره بالأمس من حلب الشهباء بفضل سواعدكم التي طهرت الوطن من رجس الأعداء. لقد أثبتم أيها الأبطال أنكم حصن سورية المنيع، الذي حطمت على أسواره أحلام قوى الشر والطغيان.

ثم قدمت أوركسترا الجيش أغان وطنية وبعض المقطوعات العسكرية وتخللها فيلم وثائقي عن سنوات الحرب الست في سورية، ومن ثم قدمت أوركسترا أورفيوس مقطوعة لتشايكوفسكي، وأغنية روسية بكلمات عربية، وأغنية عروس النصر مهداة لمدينة حلب، وأغنية قدمت لأول مرة للوطن والقائد. وبعدها تم تكريم جرحى الجيش العربي السوري.

جمان بركات