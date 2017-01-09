حسن حميد

أعترف، أنني بكيت من قلبي، وشعرت بحرقة دموعي، وآلام تنهّداتي، وأنا في حضرة المطران كبوجي الذي التقيت به قبل ست سنوات من يومنا هذا، أي قبل اندياح عتمة الحرب الظلوم الجهول. ذهبت إليه مع صديق عزيز، كان وحيداً في جلسته، منفرداً كما لو أنه في صلاة، وحين رآنا، تهلل وجهه، واضطربت يداه مثل جناحي طائر، كيما ينهض من خلف ابتسامته البيضاء الشارقة.. دنونا منه، فأخذنا في غمرة لا يعرفها إلا أهل المودات العالية، فجالسنا ساعة، كان الحديث خلالها يدور بنا مثل هواء رشيق في غابة وسيعة، لكن حين وصلنا إلى الحديث عن عشيقته القدس، دمعت عيناه، فأخذ وجهه براحتيه، وغصّ بالرؤية، والكلام، وشال به صمت مهيب.

القدس التي عرفها، ووعاها، وعشقها، جعلت ساعة اللقيا تصير ساعات، فحدثنا عن المقدسيين ووطنيتهم الراسخة ثباتاً وتجذراً بالأرض، والتاريخ، والاجتماع، والعقيدة، والحب.. وأن لا خيار لهم سوى أن يثبتوا ما دام الزمن سيّالاً، جارياً مثل نهر، لا خيار لهم.. فمن منهم يقوى قلبه على مغادرة تلال واقفها سيدنا المسيح عليه السلام، ودروب مشاها، وقرى عرفها، وأشجار زيتون استظل بها، ومغارات أوى إليها خائفاً طريداً، وشواطئ ساهرها، وأسماك، لولا الحياء، لغادرت مياهها لتلحق به، وأجَمات قصب لولا طبيعتها لضاففته إلى الأبد، وبيارات دنت منه فلفّته بخضرتها الراهجة، ووحوش متوحشة، لولا بهرة الفجر، لظلّت قائمة على حراسته، ومطر نثيث له عافية برّاقة غسل يديه وقدميه، وندّى شعره العسلي الطويل! كيف للمقدسيين الذين يعرفون أن تراب القدس، وقد مشاه سيدنا المسيح، فصار حناء، أن يغادروه على الرغم من كل الجواذب والمغريات التي يتعرّضون لها من الصهاينة يومياً، وعبر وسائل دعائية عجيبة ولود من أجل أن يتركوا القدس لهم، ويذهبوا على طريق من الأحلام والأمنيات والرغبات التي لا تخصّهم وحدهم، بل تخص أولادهم وأحفادهم، وأقول لكم: إن صاحب محل صغير لا تتجاوز مساحته عشرة أمتار مربعة يقع بمحاذاة طريق الآلام يصنع الصلبان الخشبية من أغصان أشجار الزيتون، لم يقبل أن يتخلى عن محله مقابل مبلغ مفتوح يكتب رقمه بيده، قال لهم: هذه الأمتار العشرة تساوي عندي مساحة كندا، وأمريكا، وأوروبا مجتمعة، وإطلالتها على درب الآلام تساوي جمال العالم كله! أمثال هذا المقدسي هم حراس المدينة المقدسة، هم الهواء الذي يطوف بها، هم مطرها، وهم أهلها! ووجودهم، أعني التجار وغير التجار، في القدس هو ما يغيظ الصهاينة، على الرغم من أنهم قد يقضون يومهم بطوله وعرضه وهم لا يبيعون شيئاً، ومع ذلك يباكرون الصباح التالي بكل الهمة والجسارة والروح الوطنية القائلة لهم ترداداً بأنهم هم أهل البلاد! لقناعتهم، بأن إغلاق المحل، أو البيت، أو المقهى، يعني أن طيوف الكآبة بدأت تتسرّب إلى نفوسهم!.

طبعاً، انتهى الوقت، ولم ينتهِ الحديث عن القدس، وحين مضينا مودّعين المطران كبوجي.. مضينا بأجسادنا، لأن أرواحنا بقيت لائذة به.

كم كان اللقاء رائعاً، ومدهشاً، فأنا لم ألتقِ أحداً من أهل القدس عاشها عشقاً مثلما رأيت المطران كبوجي عليه، أعترف الآن، أن هذا الرجل أخذ بتفكيري ومحبتي وأشواقي لكي تكون في مرمى القدس، لأن القدس تعني البلاد الفلسطينية العزيزة، ولأن المطران كبوجي يعني دلالات الحراسة الوطنية ومعانيها! وكلاهما يعنيان أوهاج الحلم المنقوش في نفوسنا وعقولنا منذ أيام سيدنا المسيح عليه السلام.. وحتى تهاليل الفجر.. الآتي لا ريب!.

Hasanhamid55@yahoo.com