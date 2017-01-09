“شجر سورية لا يموت”.. تحف فنية تتحدّى المحن في هواء دمشق الطلق

دمشق – كنانة علي

وضع النحاتون والتشكيليون السوريون لمساتهم الأخيرة على المشروع النوعي الذي أخذ عاماً كاملاً من العمل الفني المضني، الذي يتربّع في قلب دمشق وتحديداً بمحاذاة جسر الرئيس على كتف بردى، ومع استثمار ثلاث أشجار تعرّضت لليباس، بعد عمر ناهز الـ150 عاماً أعلن النحاتون الخمسة إنجاز التحف الفنية، لتشكّل الحديقة الحاضنة للمشروع معرضاً طبيعياً في الهواء الطلق يثير المارة ويقدّم الإبداع السوري على قارعة الرصيف، ينضح بالحياة والفن الصارخ بالتحدي والأمل الذي يعبّر عن البيئة السورية الفريدة.

على مدار أيام وشهور خلت كان لمراحل الإنجاز شهادة ومتابعة مباشرة من جمهور يجالس الفنانين ويشاركهم الإبداع إما حواراً وإما إشباعاً للعين، أو حتى بزوادة يتشارك فيها العاملون على هذا الصرح مع المهتمين الذين وجدوا فيمن كلف إنجاز مشروع النحت على الأشجار اليابسة الذي تشرف عليه وزارة التربية ومحافظة دمشق بعنوان “شجر سورية لا يموت” ضالة تسرق الأنظار وتبهر العابرين.

العمل الذي كان من فكرة وإشراف الفنان موفق مخول الذي سيشهد الافتتاح الجماهيري له بعد غد الأربعاء، يقدّم حسب المشاركين فيه الأسطورة السورية ويؤكد الهوية الوطنية والحضارة التي مرّ بها بلدنا عبر العصور بتوظيف فني، حيث أكدت النحاتة رجاء وبي المشاركة بأعمال المشروع أن العمل استغرق عاماً كاملاً، وهو تطوعي ومجاني ويبتغي تأكيد أن الإنسان السوري جدير بالحياة، لا يهتم بالمحن والمصاعب بل يستمر بالمضي قدماً والصعود نحو الأعلى.

أما النحات هشام المليح فأوضح أن الأشجار المنحوتة عمرها حوالي 150 سنة وهي أشجار ميتة أعدنا إحياءها بمواضيع وهوية وتأليف سوري، وأعمالنا كانت على الهوية والرمز السوري ولكن بصياغة وبصمة فنان من سورية، واخترنا المكان حسب جغرافيته وموقعه تحت جسر الرئيس الذي يمتاز بالحركة الدائمة، ومقابلاً للمتحف الوطني والتكية السليمانية، فكان للربط بين العمل وإطلالته على بردى هذا الرمز المهم. أما ما نحت على الأشجار فكان الأسماك وما تحمله من رمز ديني، كما نحتت المرأة السورية التي تمثل حالة الشموخ والعز التي تعيشها خلال الأزمة فكان ظهورها فسحة بيضاء في هذا السواد ووعياً بصرياً بالدمار المحاطين به، كما طرحنا موضوعاتنا على الأشجار لتحاكي كل طبقات المجتمع، من فنان وشاعر ودكتور ومتسول، وكل شخص يمر من المكان، وبالتالي خلقنا حالة بحث وحوار بين ثلاثية العمل والشجرة والمشاهد، وهذا ما يؤكد أن الفنان السوري حاضر بثقافته وفرض وجوده في الأزمة.

النحات علي مصطفى قال: لنا مشاركات كثيرة وهذا العمل ساهم فيه خمسة فنانين كل حسب اختصاصه ومجاله، العمل له علاقة بسورية يمتلئ بالأحاسيس وحافز لنا للتطور والإبداع ويمثل هوية للشعب السوري عامة وللدمشقيين خاصة.