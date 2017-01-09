غداً افتتاح مهرجان المسرح العربي في الجزائر

تشارك سورية بمسرحية “النافذة” للمخرج مجد فضة في مهرجان المسرح العربي في الجزائر في دورته التاسعة الذي يبدأ غداً الثلاثاء ويستمر عشرة أيام في مدينتي وهران ومستغانم بمشاركة 33 عرضاً مسرحياً تتنافس منها ثمانية عروض على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.

يفتتح المهرجان في وهران بتقديم العرض الجزائري (حيزية) عن نص للشاعر عز الدين ميهوبي وإخراج فوزي بن براهم.

وتحمل هذه الدورة اسم الممثل والمخرج المسرحي الجزائري الراحل عز الدين مجوبي الذي اغتيل في 13 شباط 1995 أمام المسرح الوطني بالجزائر العاصمة. يشارك بالمهرجان أكثر من 500 مسرحي بينهم 267 من المشاركين في العروض و120 في المؤتمر الفكري و70 في الورشات والندوات النقدية إضافة إلى لجان التحكيم.

وتحت عنوان (العبور إلى المستقبل بين الريادة والقطيعة المعرفية) يأتي المؤتمر الفكري لهذه الدورة بمشاركة نحو 120 ناقداً وباحثاً. ويشمل المؤتمر إقامة ندوتين تطبيقيتين ومناظرة علمية، كما يقام على هامش المهرجان ولأول مرة (ملتقى نجوم التمثيل الجامعي) وهو بمنزلة مهرجان مصغّر للمسرح الجامعي.

ويكرّم المهرجان في هذه الدورة 15 فناناً ممن لا يزالون على قيد الحياة من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني التي أسّسها المسرحي الجزائري الرائد مصطفى كاتب في 1958.

ويختتم المهرجان في 19 الجاري في مستغانم بالعرض المسرحي (رحلة حب) إخراج فوزية آيت الحاج.