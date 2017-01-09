“الطب البديل” لا يعالج الربو

أظهرت دراسة في كندا أن العديد من العلاجات التي تقدّمها عيادات الطب البديل غير مؤكدة النتائج، أو أنها قد تكون خطرة. وقال تيموثي كولفيلد مدير البحوث بمعهد قانون الصحة بجامعة ألاباما: إن “شعبية الطب التكميلي والبديل مستمرة في الزيادة وخاصة في مجالات الحساسية والربو على الرغم من الجدل المثار حولهما”. و”الربو والحساسية قد يشكلان حالات مرضية خطيرة، وهذا النوع من التأييد الشعبي قد يكون مضللاً وقد يقود إلى رعاية غير ملائمة”.

وسعى كولفيلد وزملاؤه للتحقيق في المزاعم التسويقية للمعالجين بالطب البديل التي تشمل كذلك تقويم العمود الفقري والإبر الصينية. وحققوا كذلك في مزاعم المعالجين بالطب التجانسي الذين يستخدمون نباتات مذابة ومخففة وأملاحاً معدنية مخففة في العلاج والمعالجين الطبيعيين الذين يمزجون علاجات الطب البديل معاً لعلاج الأمراض.

وبحث المختصون فيما إذا كانت هذه العيادات قد أشارت إلى الحساسية من أطعمة معينة والربو، وما إذا كانت زعمت القدرة على علاجها. وبشكل عام تروّج هذه العيادات لقدرتها على علاج الحساسية والربو وليس تشخيصهما. وقال الباحثون: إن بعض المواقع أشارت إلى المضادات الحيوية وغيرها من العلاجات التقليدية باعتبارها من مسبّبات الحساسية والربو.

وقال ديفيد أوزبورن الأستاذ بجامعة سيدني والمختص بعلاج الربو: “من غير الأخلاقي الترويج لمنتجات لا تنجح أو قد تضرّ المريض وخاصة مع الزعم أنها مفيدة وهو ما يقومون به عادة”.

وتابع: “من وجهة النظر الطبية نحن قلقون للغاية بشأن استخدام تجارب غير مثبتة وقد تكون ضارة في العلاج”.