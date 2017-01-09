إيران تعلن الحداد ثلاثة أيام على رفسنجاني

أعلنت إيران الحداد ثلاثة أيام على رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، وتعطيل دوائر الدولة غداً الثلاثاء، الذي سيشهد مراسم تشييعه ودفنه.

ووصف قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي فقدان رفسنجاني بالأمر المؤلم، وقال: “لقد كان رفيق الدرب والجهاد في فترة النهضة الإسلامية والصديق الوفي في عهد الجمهورية الإسلامية”، مشيراً إلى “الصعاب والمخاطر التي واجهاها خلال العقود الماضية والتشاور والتعاطف بينهما في فترات كثيرة من المسيرة المشتركة”، ولفت إلى أن رفسنجاني “مثال نادر من الجيل الأول في مقارعة ظلم نظام الشاه البائد ومن الذين تحمّلوا المعاناة في الطريق المحفوف بالمخاطر والمليء بالمفاخر”.

وكان رفسنجاني، البالغ من العمر 83 عاماً، توفي مساء أمس إثر نوبة قلبية.

وبدأ رفسنجاني نشاطه السياسي منذ عام 1961 واعتقل بسببه 7 مرات قضى خلالها 4 سنوات و5 أشهر في السجن.

وتولّى رفسنجاني منصب رئيس البرلمان بين عامي 1980 و1989 ورئاسة الجمهورية في إيران من عام 1989 إلى عام 1997.

وترأس رفسنجاني مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران منذ 27 عاماً، وكان عضواً بمجلس خبراء القيادة منذ 34 عاماً لعدة دورات.

وكالات