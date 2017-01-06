انقسامات داخل الأسرة المالكة

ولقد أدت هذه الاوضاع، التي أقل ما يقال فيها أنها بعيدة عن النجاح التام، إلى تفاقم الجدل داخل الأسرة المالكة، كما يدل على ذلك حدث غريب نتج عنه الكثير من الثرثرة في الرياض. فقد نشرت صحيفة الوطن السعودية على موقعها الالكتروني أقوالاً منسوبة لولي العهد الأمير محمد بن نايف، على هامش لقاء تشاوري لقادة بلدان الخليج في جدة. إلا أن هذه الأقوال جرى حذفها من الموقع بعد ذلك بساعات قليلة، بحجة أن الموقع تعرض للاختراق، وتم نفي أن تكون الصحيفة نقلت مثل هذه التصريحات. وبطبيعة الحال فإن أحداً لم يصدق هذا التكذيب. ماذا ورد إذن على لسان الأمير محمد بن نايف؟ تصريح مفاده: “لقد استجابت المملكة لنداء السلطة الشرعية في اليمن (…) ولكن الملاحظ أن عملية عاصفة الحزم طال أمدها وخرجت عن توقعاتنا نتيجة لعدم قيام دول التحالف بالمهام الموكلة إليها”. ومصر هي المقصودة هنا بشكل غير مباشر، لأنها لم ترسل قوات برية. وجاء كذلك في الحديث: “وبالنسبة للملف السوري، كان من المتوقع إزاحة النظام بمساعدة تركيا والولايات المتحدة الأمريكية(…) ولكن لم تتحقق هذه الوعود على أرض الواقع”. ويستنتج الأمير: “كل هذه الأمور تحتم علينا أن نراجع سياساتنا وحساباتنا فعلينا تقديم تنازلات حقيقية ومؤلمة في نفس الوقت في كل الملفات الآنف ذكرها إذا ما أردنا جر العلم العربي إلى برّ الأمان وتخليصه من الاقتتال والتناحر”.

في بلد باتت فيه اعتقالات “الإرهابيين المفترضين” أمراً يومياً، وباتت فيه المكافآت معلنة لمن يبلّغ عن ارهابيين، فإن اهتمام وزير الداخلية وولي العهد مركز كله على مكافحة هذه المجموعات العابرة للحدود، من أمثال القاعدة او (داعش). وهو يفضّل الحلول السلمية للنزاعات الإقليمية حتى لا يؤدي استمرارها إلى تغذية هذه الجماعات. إلا أن هذا النقاش حول الاستراتيجية الواجب اتباعها يخفي صراعاً على السلطة. فوصول الملك سلمان إلى السلطة أدى إلى ارتقاء بالغ السرعة لابنه الشاب، محمد بن سلمان، الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاماً فقط، وقد أصبح وزيراً للدفاع، ثم نائباً لولي العهد، أي أنه بات يتبوأ المرتبة الثالثة في تسلسل الخلافة. وحسب تعليق ساخر لمسؤول مصري قابلناه في القاهرة، فإن طموح سلمان يتمثل في إنشاء “مملكة عربية سليمانية” تحل محل السعودية، وبالتالي التخلص من ولي العهد الذي تم تهميشه عبر تكليف نائب ولي العهد بحرب اليمن وبالإصلاحات الاقتصادية الجسيمة، سيما أنه صاحب مشروع إنمائي طموح بعنوان “رؤيا 2030” أعلن عنه في نيسان 2016، ويرمي إلى إصلاح الاقتصاد حسب مبادئ صارمة قد تتنكر لها مارغريت تاتشر نفسها.

إلا أن هذه الخطة التي وضعت لمواجهة انخفاض عائدات النفط أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ولا سيما أسعار المياه والكهرباء، وانخفاض القدرة الشرائية للطبقات الوسطى (عبر تخفيض لا سابق له لأجور وعلاوات موظفي الدولة كان أول ضحاياه الجامعيون وأعضاء القوات المسلحة الذين فقدوا 50 بالمائة من أجورهم). ولقد شهد الاقتصاد عام 2016 أول كساد له منذ عام 2009. وتجاوز العجز في الميزانية مبلغ 85 مليار دولار على أن ينخفض عام 2017 إلى 53 حسب الميزانية الجديدة. ويساهم تمركز السلطة بين أيدي الملك وابنه في جعل عملية اتخاذ القرارات أقل شفافية واستقراراً، ما أثار استياء رجال الأعمال الذين يتذمرون أساساً من التأخر في تسديد الدولة لفواتيرهم، ناهيك عن انعدام الاستقرار بسبب التغيير الحاصل جراء دمج هيئات حكومية وبسبب الوتيرة المتسارعة للتعديلات الوزارية (أربعة وزراء للتربية توالوا على الوزارة في غضون سنتين).

يوضح أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن ولي العهد أثبت قدراً من الحكمة في النأي بنفسه عن حرب اليمن وعن الإصلاحات الاقتصادية التي لم تؤت ثمارها حتى الآن. بل إن ولي العهد بدأ يجني ثمار صبره وبدأ يعود إلى الساحة السياسية والإعلامية. سيما وأنه كان قد أعرب عن تحفظاته حيال هذه السياسة، عبر شبكات غير رسمية لتناقل الأخبار تنتشر في المجتمع السعودي، وتتمثل بمزيج من العلاقات العائلية والقبلية، مع الاستخدام الكثيف لشبكة “تويتر”، فمعدل انتشار هذه الشبكة في المملكة يبلغ 35 إلى 40 بالمائة، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وكذلك خدمة “واتساب” (الأفضل حماية) سيما وأن 90 بالمائة من السعوديين مزوّدون بالإنترنت عبر الهواتف الجوالة. وهذا التناقل السريع والمتشعب للأخبار ما هو إلا تحديث عصري للأسلوب التقليدي. وكل من يهتم بالموضوع في مدينة الرياض بات يعرف أن ثمة عملية شد وجذب في لعبة السلطة، وذلك دون أن يجري الحديث عنها في وسائل الاعلام الجماهيرية.

وما زال الملك سلمان حتى الآن رغم تقدمه في السن، البالغ 80 عاماً، قابضاً على ناصية السلطة. ولكن السؤال مطروح حول إمكانية فرض ابنه خلفاً له. حيث سيتوقف الأمر إلى حد بعيد على نتائج الإصلاح الاقتصادي والتطورات الإقليمية، وكذلك على الادارة الجديدة التي ستستقر في البيت الأبيض في الحادي عشر من كانون الثاني. فالكل ينتظر في الرياض، بمزيج من القلق والأمل، استلام دونالد ترامب للسلطة. يحاول الجميع نسيان تصريحات ترامب المعادية لهم، والميول الإسرائيلية للرئيس المنتخب، على أمل أن ينضم، بفضل الفريق الذي اختاره لقيادة السياسة الأمريكية، إلى المعسكر المعادي لإيران، البلد الذي بات يشكل الهاجس الأساسي بالنسبة للسعودية.

ألان غريش