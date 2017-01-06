سلوى عباس

رؤيتها له على إحدى الفضائيات المضللة، ينظّر لـ”الثورة” وبأن الخلاص قريب أفقدها صوابها، ولم تستطع تقبله، لتتساءل بمرارة: ما الذي حصل ولماذا وصلنا إلى هنا؟ هل كنا نعيش بوهم من أمان واهٍ تبخر مع أول هبوب، وغابت في شرود وهي تردد: كيف سأبرر لشهداء عائلتنا, الذين قدموا دماءهم وأرواحهم من أجل الوطن والناس، تصرف شخص قدّمته لهم يوماً حبيباً وشريك حياة مستقبلية لها، هو الآن في المقلب الآخر عدو لهم، وتمتمت بعبارات غشاها الدمع: ما الذي يجعل إنساناً يعيش الآن بقناعات يغيرها في اليوم التالي؟! وما الذي يجعلنا نعيش هذه الحالة من التناقض مع أنفسنا ومع أصدقائنا ومجتمعنا؟! هل شروخنا الروحية وصلت لحالة من التفسخ لم يعد يجدي معها أي قيمة أو مبدأ؟! أم أن مبادئنا ليست سوى أقنعة نتقنع بها حسب المواقف التي نرى أنفسنا أسرى لها؟!.

أسئلة كثيرة دارت في ذهنها وهي تكلم صديقتها عن تلك اللحظة التي لم ولن تفارق مخيلتها –رغم عدم تصديقها لما رأت- بأن ما رأته حقيقة، وتعود بها الذاكرة إلى الزمن الذي لم يكن للحب أي وجود في قاموسها، لم تكن تراه إلا وهماً رسمه الناس في مخيلتهم، وزخرفوه بجميل أمانيهم دون البحث عن أسباب واقعية لتحقيقه.

كانت تلك حالها إلى أن أشرقت شمسه في ليل حياتها، فقلبت مفاهيمها رأساً على عقب، ومسحت عن روحها ما تراكم عليها من صدأ الزمن وغباره ورفعت مرساتها باتجاه شاطئ قلبه لتنعم بالحب الذي عاشته حقيقة مطلقة دون أن تعلم كم مضى من الوقت وهي تفتش عنه وتحلم بلقائه.. خاصة وأنها كانت قد عرفته أديباً ملتزماً بمبادئ ومثل قل نظيرها في زمننا هذا، وباعتبارها لا تستطيع الفصل مابين الإنسان وإبداعه فقد تعاملت معه من منطلق هذه المبادئ والقيم، وفجأة استفاقت من هذا الحلم على كابوس قاتل حوّل حبها إلى سراب، لم يبق منه شيئاً، وكانت السنوات التي جمعتهما حلماً من زجاج تكسّر عند أول منعطف، عندما فاجأها بقراره الالتحاق بـ”الثورة”، ولم تجدِ محاولاتها معه بثنيه عن قراره، لكن دون جدوى حتى أيقنت أن من تناجيه الآن ليس هو من لامست روحه شغاف قلبها.

الصبية لازالت حتى الآن أسيرة سؤال يلح عليها ولا تجد له جواباً: كيف للإنسان أن يتحوّل بهذه الطريقة، ويتخلى عن ذاته بهذه البشاعة؟! وكيف يمكنه أن يواجه نفسه بحقيقة ما هو عليه من رياء وكذب؟! وما الذي يجعل إنساناً يعيش الآن بقناعات يغيّرها في اليوم التالي؟! وكم هناك من أمثلة عن أشخاص حاربوا الدنيا من أجل أن يفوزوا بفتاة يرون فيها زهرة أحلامهم، وعندما يحققون وجودهم معها تنتهي قيمتها عندهم، ويصبح أمر التخلي عنها سهلاً عليهم، ويبدؤون بممارسة أنانيتهم عليها؟!. جاهلين أو متجاهلين أن الأمور متكاملة.. فمن يتحول عن مبدأ، بالتأكيد هو لا يحمل أي مبدأ..