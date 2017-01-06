أبو صياح.. صفصافة على ضفاف البقاء

رحل الفنّان القدير رفيق سبيعي أمس عن عمر ناهز 86 عاماً بعد مسيرة فنيّة طويلة شكل خلالها احد اعمدة الدراما السورية، في المسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما.

ولد “فنّان الشعب” في حي البزورية في دمشق، وكان من روّاد الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها، ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، حين صنع شخصية “أبو صياح” الشهيرة، بعد بداية ظهوره في التلفزيون عبر مسلسل “مطعم السعادة” مع فنانين عدّة منهم دريد لحام ونهاد قلعي.

رفيق سبيعي من أهم الممثلين في سورية، جسد مختلف الشخصيات في المسرح والدراما والسينما، فإلى جانب مشاركاته التلفزيونية والمسرحية العديدة قدم الراحل عددا من الأدوار المهمة في سينما القطاعين العام والخاص في سورية حيث في رصيده نحو 55 فيلما بدءاً من فيلم “غرام في استانبول” مع دريد ونهاد سنة 1967 وفيلم “سفاري” ومشاركاته مع الرحابنة عبر فيلمي بنت الحارس وسفر برلك وصولاً إلى فيلم “أحلام المدينة” لمحمد ملص بينما كانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم “سوريون” للمخرج باسل الخطيب.

ولدى فنان الشعب عشرات الأعمال التلفزيونية التي أدى فيها أدواراً لا تنسى مثل أبو محمود في الخشخاش والزعيم في أيام شامية والمحترم في وادي المسك وأبو فريد في صراع الزمن وطوطح في طالع الفضة وأبو راغب في دمشق يا بسمة الحزن.

كما قدم الراحل خلال مسيرته سلسلة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية منها حكواتي الفن على أثير إذاعة دمشق ليكون شهر رمضان الماضي موعدا مع آخر برامجه حلو الكلام الناقد.

منحه القائد المؤسس حافظ الأسد لقب فنان الشعب، ومنحه السيد الرئيس بشار الأسد في عام 2008 وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة.