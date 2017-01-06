د. كفاء زرّاع.. المحبة والسلام في رسالتها الطبية

ذهبت في حبها للعلم والتعليم والتميز إلى العالم القريب والبعيد، في سبيل الطموح والهدف الذي رسمت لهما في السنوات الأولى من حياتها، فعانقت مراراً الجدارة بكل مراحلها ومحطاتها في سنوات عمرها الخمسين، لكن المحطة الأهم والتجربة الأغلى التي وهبتها لبلدها وأغلب محافظاتها، كانت في مجال الطب وتحديداً بتجربتها الفريدة في العلاج بالطاقة، الذي جالت وطافت في سبيله كثيراً، واعتباره لوحة جديدة في الوطن، عن ذلك تحدّثت د. كفاء زرّاع قائلة: في عام 2001 حضرت المدربة الفرنسية “يولندا سمارة” إلى بلدنا، وقدّمت دورات في العلاج بالطاقة، فانضممت إليها، وإلى جميع الدورات المتعلقة بهذا الاختصاص، حيث إنّ المدربة المذكورة هي أول من أدخلت العلاج بالطاقة إلى الوطن، وبعد تجربتها المفيدة والمهمة عن الطاقة من الدورات التي حصلت عليها في دمشق، كنت أول سورية تذهب إلى الصين لمتابعة التخصص في العلاج بالطاقة، مع دراسة كاملة عن الرياضة الروحية ورياضة الصمت والإصغاء، ثم عدتُ إلى الوطن وقدّمت خبرتي في أغلب المحافظات السورية، نفذت مع المتدربين مسيراً طويلاً، وتجارب عملية، ودورات ومحاضرات في المراكز الثقافية، والجمعيات الأهلية والدور العلمية والتعليمية دون أي مقابل، فقط لنشر هذه الثقافة لدى أبناء البلد، كما ذهبت إلى الكثير من الدول في سبيل نشرها كممثلة لسورية منها: “الجزائر، والأردن، وتركيا”، ومنذ عامين وأكثر وأنا أقدّم في الجزيرة السورية بكل مناطقها التجربة الطبية المميزة والمتميّزة، حيث حصدنا من خلالها علاقات اجتماعية كبيرة، تشتهر بها بلدنا، وفي رسالة التخصص أشرت إلى أن السلام والمحبة والخير هي أولويات العلاج بالطاقة والإيمان بها.

القامشلي – عبد العظيم عبد الله