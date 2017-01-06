عبور بلا جسر..

كان لابد من ذلك العبور.. لم أنتظر أبداً أن أمتلك جسراً لكي أعبر، ولم أنتظر أبداً أن يهديني أحدهم ذاك الجسر المحمّل بأكياس كبيرة من الفرح والدهشة..

دائماً.. وفي الأيام الأخيرة من السنة أجمع حجارتي لأرصف بها ممراً أحبه جداً مع أنه يضيق بي سنة تلو الأخرى، وقد يأتي يوم فيطبق على روحي تماماً.. ومع هذا لم ولن أملّ أبداً من تشكيل فسيفساء ممري بطرق عدة، وبألوان أجاهد لتكون زاهية قدر الإمكان.. أزرع على جنباته أجمل أنواع الورود وأزيّنه بالكثير من الأمنيات.

على جبهة افتراضية أحشد الكلمات وأقذف بالقصائد والحكايات وأستبدل أسرى رواياتي بالدموع أحياناً وبالضحكات.. أصبحت بارعة بالجمع بين الكذب والحقيقة جمعاً لا انفصام له فهذه هي عجينة الحياة، هذا هو الصراع بين الحقيقة والخيال، فالكتابة هي حديقة بيت روحي السرّية تطل على عالم آخر أنا وحدي أحياه.. فقط بيني وبين الرب ممرات سرية أعبرها بنجاح عندما أغلق عيني وأفتح قلبي للحظات.. أنظر ملياً للمطر فالمطر والحب والموت والله متوحّدون.. أو أنهم شيء واحد!.

اعتاد قلبي أن يجلس من جديد القرفصاء عند عتبة باب وطني المطل على كل ذلك الخراب، يجلس مراقباً أحياناً ومتمنياً أحياناً أخرى مع أنه منذ قهر ونيّف قد تحرّر من قيد الأمنيات.

الحرب مثل عنكبوت سام تنسج شبكتها حول أعناقنا وترمينا موتى، مستمتعة بامتصاص روح الحب والأمل فينا بدم بارد وقلب من حجر، وعلى الرغم من طعم المرار الذي تركته في فمي أتطلع كل ضيق إلى شجر الليمون المزهر فأرى الجنة، أرى أبواباً غير موصدة فيعود لقلبي الكثير من العزاء.. وآخذ قلمي وأكتب، فالكتابة ليست من أفعال الهروب بل هي قرار بالنجاة.. صرت أحسّ بالزهور وأنا أكتب.. أعيد صياغة الحقيقة وأشكّلها كما أريد وكما أحب أن تكون، فلا أعلم كيف يلتصق بي هذا الكم الهائل من الريش المتعدد الألوان، أنا العصفورة المنتوفة التي تحيا بلا جناحين..!.

جسري حملني إلى هناك حيث يجب أن أكون وحيث أتخيّل أن أرى بعضاً مني في ذاك الجمال.. أمشي تحت المطر أنا الأرض العطشى، أنا العنصر الأنثوي، فتستيقظ تلك المرأة المختبئة في أعماق أحشائي وتتلقى السماء كما تتلقى رجلاً.. أمشي وأمشي ولا يصيبني التعب.. هكذا أصنع سلالمي من خيوط صديقي المطر، وأصعد نحو هاوية العمر فأجدني مرمية كالعادة على آخر جسر للأمل.

حتى هذه اللحظة لا أعلم كيف تنتهي السنة بلحظة وتأتينا الأخرى بلا استئذان!.

لينا أحمد نبيعة