للفن والحياة.. ليندا بيطار ومنال سمعان

قد يكون الفن للفن، وقد يكون للتعبير عن هموم الناس، لكن أجمل الفن ما يجمع الاثنين معاً فيكون فنّاً للحياة، وبمناسبة موسم الأعياد الذي جمع عيد المولد النبوي الشريف وعيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية أطلقت الفنانة منال سمعان أغنية جميلة أقل ما يقال عنها أنها صلاة الشعب السوري للشعب السوري. منال سمعان صاحبة الصوت الذي أدهش عبقري لبنان زياد الرحباني أدّت الأغنية بإحساس يعجز الكلام عن وصفه فكانت كأنها جوقة نايات ترتّل نسيم المساء على ضفاف نهر السلام.

لقد تفوّقت المغنية سمعان على نفسها فأنشدت كلمات د.إياد قحوش فسال صوتها جدول عذوبة وتماوج مع لحن الموسيقي جميل سموع، فكانت الأغنية أوركسترا شموع تبتهل للسماء على وقع نقرات بيانو الفنان ماريو بطرس وحفيف كمان الفنان جميل عماري.

تقول مناجية طفل المغارة:

“في متلك ولاد.. ياطفل الحنان/ كان عندن بلاد.. وضيعها الزمان/ بيوت الحب انهدّو.. وكيف العالم بدّو/ بهالحرب المجنونه يقدر يسمعك”.

أما المغنية الراقية ليندا بيطار فقد أطلقت صرخة قصيرة لكنها حادة ومدوّية كصوت الرعد، وهي تأمل أن يحمل العام الجديد فرحاً للبيوت وللأهالي الذين ينتظرونه منذ سنوات، فأنشدت أيضاً من كلمات د.قحوش ولحن الفنان اللبناني شادي بريش وعزف الفنان حازم جبور: “اشتقنا للفرح”.

نعم يا ليندا كلنا اشتقنا للفرح وكلنا نتمنى أن تحمل الأيام القادمة الخلاص لشعبنا وبلدنا.

نشكرك من القلب على ندائك “اشتقنا للفرح” هكذا يكون الفن، ولو بإمكانات بسيطة وفي ظروف قاهرة، قد قدّم أعمالاً راقية وناجحة تنطق بمشكلات الناس ولكنها تحافظ على مستوى عالٍ للكلمة واللحن والأداء بعيداً عن ضوضاء الأغاني الخلبية وقرقعة الأعمال الفارغة.

تمّام علي بركات