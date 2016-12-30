تلقى اتصالاً هاتفياً من بوتين تناول الوقف الشامل للأعمال القتالية الرئيس الأسد للوفد البرلماني الأوروبي الروسي: مساعدة الشعب السوري بوقف دعم الإرهابيين ورفع الحصار أولاً نجاح مكافحة الإرهاب يتطلب القضاء على الفكر الوهابي في العالم

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالا هاتفياً، أمس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول وقف الأعمال القتالية الشامل على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، والذي تمّ إعلانه، كما تناول الاتصال الاجتماع القادم الخاص بسورية والمقرّر عقده في أستانا، عاصمة كازاخستان قريباً، استقبل الرئيس الأسد وفداً مشتركاً يضم نوابا من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية.

وقدّم الرئيس الأسد لأعضاء الوفد عرضاً عن تطورات الأحداث في سورية، مجيباً عن أسئلتهم بهذا الخصوص، حيث اعتبر أن هذا الوفد كونه يضم نواباً من عدد من الأحزاب الأوروبية ومن روسيا هو إشارة مهمة إلى أن لروسيا والدول الأوروبية مصالح مشتركة، مؤكداً على الدور المهم الذي يلعبه البرلمانيون في التعبير عن مصالح شعوبهم.

وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الأوروبية للتوصّل إلى حل في سورية، اعتبر الرئيس الأسد أنه إذا أرادت الدول الأوروبية مساعدة الشعب السوري يجب أن تتوقّف أولاً عن دعم الإرهابيين وأن ترفع الحصار الجائر الذي يطال أساسيات حياة السوريين، مؤكداً أن على المسؤولين الأوروبيين أن يدركوا أن الحل في سورية هو بيد الشعب السوري.

وشدد الرئيس الأسد أن على المسؤولين الغربيين أن يعترفوا بأن الهجمات الإرهابية التي تشهدها بلادهم هي نتيجة سياساتهم الخاطئة، وبالتالي عليهم أن يسألوا أنفسهم هل السياسات التي يتبعونها لصالح شعوبهم أم ضدها.

وحول مكافحة الإرهاب، اعتبر الرئيس الأسد أن هذه العملية تتمّ عبر المسار العسكري، وهو يسير بشكل جيد، بسبب الدعم الروسي وتجفيف الموارد المالية التي يستطيع الإرهابيون عبرها تجنيد الناس في صفوفهم، والأهم هو كيفية التعامل مع الإرهاب كأيديولوجيا، حيث يجب القضاء على الفكر الوهابي في العالم من أجل النجاح في عملية مكافحة الإرهاب.

كما اعتبر الرئيس الأسد أن روسيا عبر دعمها لسورية لا تدافع عن أمن السوريين فقط وإنما عن أمن شعبها والشعوب الأوروبية أيضاً.

وأكد أعضاء الوفد أن هذه الزيارة مهمة للاطلاع على حقيقة الأوضاع في سورية، وللتعبير عن دعمهم للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، ولتهنئته بالانتصار الذي تحقق في مدينة حلب، مشددين على رفضهم للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية.

عباس تلتقي الوفد

إلى ذلك التقت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس الوفد، مثمنة عالياً زيارتهم، التي ستتيح لهم الاطلاع عن كثب على واقع الأحداث في سورية والحرب الإرهابية التي تتعرّض لها، والتي واجهها الشعب السوري بإرادة صلبة مع تضحيات جسام قدّمها الجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وأشارت إلى أن زيارة الوفد البرلماني تتزامن مع تحولات ميدانية شهدتها سورية، أهمها انتصار حلب على الإرهاب وتحرير أهلها من سطوة الإرهابيين، الذين كانوا يحتجزون عشرات الآلاف من المواطنين دروعاً بشرية في أحيائها الشرقية. ولفتت عباس إلى مسار التسويات، الذي شهد خطوات متسارعة في مختلف المناطق بإنجاز مصالحات حقيقية وعودة الأمن والأمان والحياة الطبيعية إلى هذه المناطق، مبينة أن الدولة تفتح ذراعيها لكل من يرغب بالتخلي عن السلاح والعودة لحياته الطبيعية.

من جانبه أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم لزيارة سورية والاطلاع على حقيقة الأوضاع التي تشهدها وما يعانيه الشعب السوري نتيجة هذه الحرب، مؤكدين أنهم سينقلون بأمانة وشفافية مشاهداتهم إلى شعوبهم وحكوماتهم، وعبّروا عن أملهم بزيادة التعاون مستقبلاً مع مجلس الشعب السوري بما يساعد على التخفيف من معاناة الشعب السوري نتيجة تداعيات الحرب التي يواجهها.

واطلع الوفد المشترك على واقع الحياة والوضع في أحد مراكز الإقامة المؤقتة بمدينة دمشق، وأوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية الدكتور عمار كلعو للوفد أن مركز عبد الله بن الزبير بدمر هو أحد مراكز الإقامة المؤقتة التي أقامتها الحكومة السورية والبالغ عددها 23 مركزاً بدمشق عملت الحكومة على تجهيزها وتأهيلها وتأمينها لتكون مؤهلة لسكن الأسر المهجرة بفعل الإرهاب، مؤكداً أهمية نقل الحقيقة والصورة الواقعية إلى الخارج.

من جانبه قدّم المسؤول عن مراكز الإقامة المؤقتة في دمشق اسماعيل خلوف شرحاً حول المركز والخدمات التي يقدّمها لـ 49 عائلة و193 شخصاً تحت إشراف المحافظة، لافتاً إلى تأمين الخدمات الغذائية والطبية والدعم النفسي والعمل في مجال التنمية عبر تقديم دورات مهنية وتمويل صغير يمكنهم من الانطلاق في مشروع عمل، مشيراً الى التنسيق الكامل مع وزارة التربية لمعالجة حالات التسرب المدرسي وعودتهم للمدارس.

وفي تصريح عقب الجولة بيّن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشوف أن زيارة سورية مع وفد برلماني أوروبي مشترك تشكل دعوة للأوروبيين لتفقد الحقائق، معرباً عن أمله بأن ينقل البرلمانيون الأوروبيون الحقائق التي عرفوها في سورية وأخذها بعين الاعتبار عند عودتهم لبروكسل لمناقشة الوضع في سورية، لافتاً إلى أنهم يمثّلون أكبر ثلاثة فرق حزبية وسياسية داخل البرلمان الأوروبي.

سانا