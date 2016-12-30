تشكيل قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي

أصدرت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي قراراً أول أمس يتضمن تشكيل قيادة فرع حلب للحزب وفق التالي:

الرفاق فاضل مصطفى النجار أميناً للفرع، وعماد الدين محمد منير نسيمي، وعلي رشيد الحج كلبون، وزياد صبحي صباغ، وعبد القادر أحمد دملخي، ورنا سعود اليوسف، وعبدالله حنيش، وأوريا حاج أحمد، والمحافظ، أعضاء.

يذكر أن الرفيق فاضل النجار أمين الفرع من مواليد حلب 1963 متزوج وله ولدان وابنتان يحمل إجازة في الحقوق عمل محامياً في حلب مدة خمس سنوات، وقاضياً من 1995-2004. وأميناً لشعبة الموظفين في فرع حلب.

انتُخب عضواً في لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية في المؤتمر القطري التاسع.

كلف محامياً عاماً أول في مطلع عام 2016.