ترحيب واسع بإعلان قيادة الجيش وقف الأعمال القتالية المعلم: يعكس ثقة الدولة السورية بالانتصار على الإرهاب

بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة في مواجهة التنظيمات التكفيرية على عدة جبهات قتال، وانطلاقاً من حرصها على تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي لحل الأزمة، أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية بدءاً من منتصف ليلة أمس.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد أن اتفاق وقف الأعمال القتالية يعكس ثقة الدولة السورية بالنصر على الإرهاب. وقال في حديث للتلفزيون العربي السوري: من يرد فعلاً مصلحة الشعب السوري يجب أن يذهب إلى التسوية السياسية بكل موضوعية وقلبه وعقله على مستقبل سورية وليس على مستقبل الآخرين، وشدد على أن الاتفاق لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والفصائل المرتبطة بهما والفصائل التي لم توقع على الاتفاق.

وفيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه أن هذه الاتفاقات هشة وتتطلب إيلاء اهتمام ورعاية خاصة من أجل الحفاظ عليها وتطويرها، شدد وزير الدفاع الروسي على اعتبار مجموعات “المعارضة المسلحة” التي لم تنضم للاتفاق إرهابية، في حين أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ستتم دعوة ممثلين عن الأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذ الاتفاق ما سيسمح بضمان الطابع المتواصل للعملية السياسية في الأطر التي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2254.

وفي أولى ردود الفعل رحبت مصر بالإعلان مجددة التأكيد على وحدة أراضي سورية وسيادتها مع ضرورة استمرار مكافحة الإرهاب فيها وفي المنطقة، كما رحب المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بإعلان متوقعاً أن يسهم تطبيقه في إجراء حوار مثمر في أستانا.

وفي التفاصيل،أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية بدءاً من منتصف ليلة أمس.

وقالت القيادة في بيان إنه بعد الانتصارات والنجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على أكثر من اتجاه تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتباراً من الساعة صفر يوم 30-12-2016، وبينت أن قرار الأعمال القتالية يستثني تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما.

ولفتت القيادة العامة للجيش إلى أن قرار وقف الأعمال القتالية يأتي بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي لحل الأزمة في سورية.

إلى ذلك أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن اتفاق وقف الأعمال القتالية يعكس ثقة الدولة السورية بالنصر على الإرهاب.

وأشار الوزير المعلم خلال حوار مع التلفزيون العربي السوري إلى أن الاتفاق لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والفصائل المرتبطة بهما والفصائل التي لم توقع على الاتفاق وبالتالي هناك مهام لقواتنا المسلحة ستواصلها، وهناك بالوقت نفسه فرصة حقيقية لنصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية تنهي سفك الدم وتؤسس لمستقبل البلاد.

وقال الوزير المعلم نثق بالضامن الروسي لاتفاق وقف الأعمال القتالية لأنهم شركاؤنا في الحرب على الإرهاب ولا نثق بالدور التركي، ومن يرد فعلاً مصلحة الشعب السوري يجب أن يذهب إلى التسوية السياسية بكل موضوعية وقلبه وعقله على مستقبل سورية وليس على مستقبل الآخرين، وأضاف إن دول مجلس التعاون الخليجي تموّل الحملات الانتخابية في أمريكا لإسقاط الأنظمة، وعليهم أن يعودوا إلى رشدهم ويتطلعوا إلى مصالح شعوبهم وأن يعيدوا النظر في سياساتهم تجاه المنطقة ككل.

في الأثناء بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك حل الأزمة في سورية والوضع في ليبيا.

ورداً على سؤال حول التنسيق السوري الروسي قبل إعلان الاتفاق قال المعلم “كانت هناك اتصالات على مختلف المستويات بين الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين وبيننا وبين الجانب الروسي ولذلك تم بشكل مشترك التوصل إلى صياغة مقبولة من الجانب السوري”.

وبشأن تعديلات اقترحتها سورية وحلفاؤها على الاتفاق قال المعلم “كأي وثيقة تخضع للأخذ والرد هذا شيء طبيعي.. والأخذ والرد الذي جرى تم التوصل من خلاله إلى تفاهم بيننا وبين الجانب الروسي وعلى هذا الأساس تم توقيع الاتفاق.. لم يفرض علينا شيء على الاطلاق.. كان هناك أخذ ورد وتفاهم وبناء على هذا التفاهم تم التوقيع”.

وبخصوص عدم مشاركة السعودية وقطر في الاتفاق أشار المعلم إلى أنهما لم تدركا بعد أنهما هزمتا في المسرح السوري وعندما تدركان حجم الهزيمة التي ألمت بهما وبأدواتهما ربما ستكونان قد نضجتا كفاية لإدراك مصالح شعبيهما ولتغيير موقفيهما.

وعن إمكانية أن يمهد هذا الاتفاق لاتفاق دولي أوضح المعلم أنه من السابق لأوانه القول إن هذا الاتفاق يمكن أن يكون موضوعاً دولياً معتبراً في الوقت ذاته أنه من الطبيعي بعد التوصل لهذا الاتفاق أن تتبناه الأمم المتحدة وترحب به دول عديدة في المجتمع الدولي.

وأوضح المعلم أن سورية ستحضر الاجتماع المقرر عقده في الاستانا لأن المبدأ العام في السياسة السورية هو عدم ترك أي محفل للحوار السوري السوري دون المشاركة فيه وقال سنشارك بذهن مفتوح وفق معطيات الواقع العام في المنطقة وفي الساحة الدولية وكل شيء يطرح قابل للنقاش عدا موضوع السيادة الوطنية وحق الشعب السوري في اختيار قيادته.

ورداً على سؤال حول تصريحات وزير خارجية النظام التركي عن الرئيس بشار الأسد قال المعلم إن هذا الموضوع ليس من شأنه ولا من شأن أحد، وتابع: أصبح هذا من الماضي وليس موضوعاً للنقاش، هذا ملك للشعب السوري وحده ولا نسمح لأحد أن يتدخل بشأن الشعب السوري مضيفاً إن الرئيس الأسد منتخب وهو رئيس الجمهورية العربية السورية شاء وزير الخارجية التركي أو لم يشأ هذا هو واقعنا ونحن نحترم هذا الواقع ونحترم إرادة الشعب السوري، وأكد أن موضوع السيادة الوطنية ليس شرطاً مسبقاً في أي اجتماع وهذا جزء من سيادة الشعب السوري وليس موضع تفاوض ولا مساومة .

وأكد المعلم أنه بفضل صمود الشعب السوري وقواته المسلحة أصبح موضوع التقسيم الذي أرادوه لسورية وراء ظهورنا موضحاً أن ما جرى إعلانه اليوم هو وقف لأعمال قتالية وليس وقف إطلاق نار كما أن خطوط التماس هي خطوط مؤقتة لمراقبة الخروقات وتزول بزوال فترة وقف الأعمال القتالية، ولفت إلى أن أوروبا لم تكن لاعباً سياسياً يوازي حجمها الاقتصادي بل كانت تابعاً للولايات المتحدة وفرضت إجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب على الشعب السوري أثرت في حياة المواطن اليومية.

وأعرب المعلم عن تفاؤله بتغيير جذري في السياسة الفرنسية لأن الشعب الفرنسي غير راض على سياسة فرانسوا هولاند ما جعله ينسحب من الحملة الانتخابية القادمة، واعتبر أن توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بياناً رئاسياً بتسليح “الفصائل المسلحة” في سورية بأسلحة نوعية يعني أنه ليس طرفاً يريد إنهاء الأزمة بل يريد استمرارها لافتاً إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي الذي لا يريد انتهاء الأزمة في سورية ومعه السعودية وقطر. وفيما يتعلق بإدارة دونالد ترامب القادمة قال المعلم سمعنا كلاماً إيجابياً لكن ننتظر التطبيق الفعلي.

وأكد المعلم أن السوريين الأكراد جزء من الشعب السوري وتطلعاتهم في إطار الجمهورية العربية السورية فيما يتعلق بالثقافة والاجتماع والأمور الحياتية يمكن النظر إليها بإيجابية لكن الأولوية الآن هي لمكافحة الإرهاب لافتاً إلى أن الحضن السوري يستوعب الجميع وسورية تفتخر بتنوعها وتعتز به.

وفي ختام حديثه أعرب المعلم عن تفاؤله بأن العام الجديد سيحمل تباشير حل الأزمة في سورية وتباشير انتصار ميداني يستثمر سياسياً من أجل الإسراع في التوصل إلى حل.

وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو أكد بوتين أن روسيا ستواصل مكافحة الإرهاب الدولي ودعم الحكومة السورية الشرعية بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتطوير القاعدتين في طرطوس وحميميم، معلناً موافقته على اقتراح وزارة الدفاع بشأن خفض عدد قواتها في الجمهورية العربية السورية، ولفت إلى أن روسيا وإيران وتركيا أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ وقف الأعمال القتالية في سورية الذي تم التوصل إليه ولعب دور الضامنين لعملية التسوية.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه تم التوقيع على اتفاقات لوقف الأعمال القتالية وإجراءات الرقابة عليه إضافة إلى بيان حول استعداد الأطراف لبدء حوار حول تسوية الأزمة في سورية، معتبراً أن هذه الاتفاقات هشة وتتطلب إيلاء اهتمام ورعاية خاصة من أجل الحفاظ عليها وتطويرها ورغم ذلك تعد مهمة لعمل مشترك وجهود وزارتي الدفاع والخارجية اللتين كانتا على اتصال دائم بالشركاء في دمشق وفي عواصم أخرى.

بدوره شدد وزير الدفاع الروسي على اعتبار مجموعات “المعارضة المسلحة” التي لم تنضم لاتفاق وقف الأعمال القتالية إرهابية، مبيناً أنه تم فتح خط ساخن مع تركيا فيما يخص الرقابة على تنفيذ الاتفاق وأن جوهر هذه الرقابة يكمن في اعتبار التنظيمات التي لن تتوقف عن القتال إرهابية والشروع في محاربتها مثل تنظيمي داعش وجبهة النصرة.

وأوضح الوزير الروسي أن الجهود الأساسية خلال المفاوضات التي استمرت لمدة شهرين ركزت على تحديد مواقع فصائل المعارضة المسلحة على الخرائط، مؤكداً الاستعداد لضمان إحلال نظام وقف الأعمال القتالية وإطلاق حوار مباشر بين الحكومة السورية والمعارضة المهتمة بالحفاظ على وحدة أراضي سورية وسيادتها.

من جانبه قال لافروف: إن روسيا ستدعو ممثلي الأمم المتحدة للانضمام لتطبيق الاتفاقات حول سورية وإنها تعول على انضمام الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب بعد تسلمها السلطة الشهر المقبل لجهود التسوية في سورية، وأضاف: نظراً لأهمية توسيع مجموعة الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ننوي دعوة مصر للانضمام إلى هذه الاتفاقات في المرحلة الراهنة وسيكون من الضروري في المراحل القادمة على الأرجح إشراك الدول المحورية الأخرى التي لها تأثير على التطورات في سورية.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه ستتم دعوة ممثلين عن الأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذ الاتفاق ما سيسمح بضمان الطابع المتواصل للعملية السياسية في الأطر التي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2254.

وفي سياق متصل ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قائمة المجموعات المسلحة التي انضمت لاتفاق وقف الأعمال القتالية هي فيلق الشام وأحرار الشام وجيش الإسلام وثوار الشام وجيش المجاهدين وجيش إدلب والجبهة الشامية.

إلى ذلك أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أكدا خلال مكالمة هاتفية على استثناء التنظيمات الإرهابية وبالدرجة الأولى تنظيم داعش من اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية.

وأعرب بوتين وأردوغان في اتصال هاتفي وفق ما ذكر الكرملين في بيان: عن ارتياحهما للتوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية في كامل أراضي سورية وبدء التسوية السياسية. وجاء في البيان أن الجانبين أكدا أهمية الجهود التي تبذل حالياً من أجل إطلاق حوار في أستانا كما أيدا مواصلة تعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب.

من جانبها رحبت وزارة الخارجية المصرية بالإعلان مجددة التأكيد على وحدة أراضي سورية وسيادتها مع ضرورة استمرار مكافحة الإرهاب فيها وفي المنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان على أن وقف الأعمال القتالية يتسق مع موقف مصر الثابت منذ بداية الأزمة في سورية بأن الحل الوحيد لها يتمثل في الحل السياسي الذي يحقق طموحات الشعب السوري ويحقن دماءه ويحافظ على وحدة أراضي الدولة السورية وسيادتها ومؤسساتها الوطنية ويعيد الاستقرار إليها مع استمرار مكافحة الإرهاب البغيض في سورية والمنطقة، واعتبرت أن وقف الأعمال القتالية يشكل تمهيداً لاستئناف الحوار السياسي مع استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف واستهداف الجماعات الإرهابية.

كما رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان، معربة عن الأمل في أن تحترم جميع الأطراف هذا الاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن المعلومات بشأن وقف الأعمال القتالية تشكل تطوراً ايجابياً ونرحب بكل جهد لوقف القتال وإنقاذ الأرواح وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية المثمرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تشارك في المفاوضات التي أدت إلى هذا الإعلان لوقف الأعمال القتالية لكنه جدد التأكيد أنه ليس هناك حل عسكري لهذه الأزمة. وأعلن تونر الدعم الكامل من واشنطن لاستئناف المحادثات السياسية السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بإعلان الوقف الشامل للأعمال القتالية متوقعاً أن يسهم تطبيقه في إجراء حوار مثمر في أستانا. وجاء في بيان صدر عن مكتب دي ميستورا أمس أن المبعوث الأممي الخاص يرحب بإعلان وقف الأعمال القتالية في عموم البلاد، وأشار دي ميستورا وفقا للبيان إلى أن الوقف الشامل للأعمال القتالية لا يزال أساسا في البرنامج الذي وضعه قرار مجلس الأمن الدولي 2254.