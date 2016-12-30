مصرع 126 من إرهابيي داعش في ريف حمص الجيش يحكم سيطرته على التلال المحيطة بقرية شريفة جنوب مطار التيفور

حققت قواتنا المسلحة أمس تقدماً جديداً بريف حمص عندما أحكمت سيطرتها على التلال المحيطة بقرية شريفة جنوب مطار التيفور بريف تدمر الغربي بعد أن أوقعت أكثر من 126 قتيلاً بين صفوف إرهابيي داعش، كما قضت على متزعمين في جيش المعتز الإرهابي ودمرت طائرة مسيرة مفخخة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي في درعا وريفها.

وفي إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية تحت مزاعم الحرب على الإرهاب، دمر طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جسراً في ريف الرقة الغربي، في وقت واصلت التنظيمات التكفيرية اعتداءاتها على عدد من أحياء دمشق بينها السفارة الروسية إلى إصابة 9 أشخاص بجروح إضافة ما أسفر عن إلحاق أضرار بممتلكات المواطنين، كما ارتقى شهيدان وأصيب عشرة أشخاص بجروح جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على أحياء حلب الجديدة والمريديان والحمدانية في مدينة حلب.

فقد أحكمت وحدات من الجيش سيطرتها على التلال المحيطة بقرية شريفة جنوب مطار التيفور بريف تدمر الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش فيها. بعد أن أحبطت هجوم مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على عدد من النقاط العسكرية على الاتجاه الشمالي الشرقي لمطار التيفور. وأسفرت عمليات الجيش في المنطقة عن القضاء على 70 إرهابياً وتدمير 7 دبابات وعربة /بي ام بي/ و12 سيارة مركب عليها رشاشات متنوعة.

وفي وقت لاحق قضت وحدة من الجيش على أكثر من 50 إرهابياً من تنظيم داعش ودمرت لهم 3 دبابات وعربة مدرعة ومدفعين و5 سيارات بيك آب في محيط المطار، كما دمرت سيارة للتنظيم الإرهابي في تلة العواميد بريف القريتين وأوقعت 6 قتلى بين صفوف إرهابييه.

على ذلك وجهت وحدة من الجيش ضربات مدفعية وصاروخية على مقار لتنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له في جبل الكن بمنطقة الرستن بالريف الشمالي ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات ومقتل العديد من الإرهابيين، ودكت وحدة أخرى برمايات دقيقة مقار إرهابيي النصرة في قرية السعن الأسود ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم وتدمير آلياتهم وعرف من الإرهابيين القتلى المتزعم الميداني المدعو (محمد الضحيك أبو عبيدة وعبد الرزاق الأفندي).

وفي درعا وريفها نفذت وحدة من الجيش عملية نوعية في مدينة طفس بالريف الشمالي الغربي أسفرت عن مقتل عدد من متزعمي ما يسمى جيش المعتز وتدمير مقر اجتماعهم وعدة آليات بعضها مزود برشاشات، ونفذت وحدة من الجيش نفذت عملية على تجمع لإرهابيي جبهة النصرة شمال غرب جسر الغارية الغربية أسفرت عن إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

وفى منطقة درعا البلد وبعد الرصد والمتابعة أسقطت وحدة من الجيش طائرة مسيرة مفخخة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة ودمرتها في محيط مبنى البريد دون وقوع إصابات بين المواطنين، وقضت وحدة أخرى على العديد من أفراد مجموعة إرهابية من بينهم عطا الله قطيفان وفادي المحيميد وميلاد حمدان جنوب غرب معمل سجاد صيدا ودمرت سيارة تقل إرهابيين جنوب معمل الحديد بمنطقة درعا البلد.

من جهة أخرى ذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن طائرات حربية تابعة لـ “التحالف الدولي” المزعوم بقيادة أمريكا نفذ غارة على جسر على أوتستراد حلب- الرقة في محيط قرية المشيرفة بريف الرقة الغربي ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وسبق لطيران “التحالف الأمريكي” أن دمر في شهري تشرين الأول وأيلول من هذا العام عددا من الجسور على نهري الفرات والخابور منها جسر في بلدة الصور الواقعة على نهر الخابور في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور وآخر في بلدة البصيرة الواقعة على نهر الفرات في الريف الشرقي للمحافظة وجسر مركدة في ريف الحسكة الجنوبي.

وفي سياق متصل أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاستهداف الإرهابي الجديد للسفارة الروسية بدمشق أمس أمر غير مقبول ويستحق إدانة حاسمة، وقالت في بيان: إن قذيفة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة المتطرفين في ريف دمشق على موقع السفارة الروسية في دمشق وانفجرت بالقرب من مدخل القسم القنصلي وألحقت أضراراً مادية. وشددت زاخاروفا على ضرورة منع محاولات المتطرفين إفشال الجهود الرامية إلى ضمان نظام وقف الأعمال القتالية على الأراضي السورية.

وكان إرهابيو جيش الإسلام استهدفوا الأحياء السكنية في دمشق أمس بينها محيط السفارة الروسية بعدد من القذائف أسفرت عن إصابة 9 أشخاص بجروح. وتعرضت السفارة أول أمس لقصف بالقذائف من قبل التنظيمات الإرهابية المنتشرة في غوطة دمشق الشرقية إحداها سقطت في ساحة مجمع المباني الإدارية في السفارة ولم تنفجر بينما سقطت قذيفة أخرى على مقربة منها.