الرئيس الأسد لقناة “تي جي “5 الإيطالية: أن يسامح الجميع الجميع هو السبيل الوحيد لحل المشكلة في سورية

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن هزيمة الإرهابيين في حلب خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الإرهابيين ما زالوا يتمتّعون بدعم رسمي من العديد من البلدان، بما في ذلك تركيا وقطر والسعودية والعديد من البلدان الغربية، وقال سيادته، في تصريح لقناة “تي جي 5” الإيطالية، عندما لا يتمتّع الإرهابيون بالدعم الخارجي لن يكون صعباً على الإطلاق التخلّص منهم في كل مكان من سورية، وعندها يمكن الحديث عن نهاية الحرب، وأشار إلى أن السبيل الوحيد لحل المشكلة في سورية هو أن يسامح الجميع الجميع، وهذا هو التوجه الرئيسي على المستوى الشعبي.

وأضاف الرئيس الأسد: إن اولويتهم في أوروبا، وأنا أتحدّث عن الحكومات الأوروبية، ليست محاربة الارهاب بل استخدام تلك الأوراق لتغيير الحكومات والتخلص من الرؤساء،

لافتاً إلى أنه بهذه السياسة لا يمكن إلحاق الهزيمة بالإرهاب في سائر أنحاء العالم، وأشار إلى أنهم يضعونهم في تصنيفات مختلفة مثل “المعتدلين أو الخوذ البيضاء”، ويسبغون عليهم هذه الأوصاف “الإنسانية” أحياناً، و”المعتدلة” أحياناً أخرى، لمنحهم الغطاء ولتحقيق أهدافهم السياسية، ولهذا ما زال الإرهابيون يهاجمون بحرية دون أن يتغيّر هذا الوضع لأن المسؤولين الغربيين ليسوا جادين في معالجة هذه المشكلة.

وقال الرئيس الأسد إن السوريين تعلموا من الحرب وسيكونون أقرب إلى بعضهم البعض. وأضاف: إن سورية ستولد ولادة طبيعية جديدة.

وحول محاربة “داعش” وما يمكن أن تفعله أوروبا، أكد الرئيس الأسد أن المشكلة لا تنحصر في “داعش” وحسب، إذ أنه يمثل أحد منتجات التطرّف، فهناك “النصرة” والعديد من المنظمات المختلفة، حيث إن لها الذهنية نفسها والأيديولوجيا الظلامية نفسها، وهي أيديولوجيا وهابية، وإذا لم تتمّ معالجتها لا تستطيع معالجة الإرهاب في أي مكان من العالم، وأضاف: إذا لم يتمّ التعامل مع الأيديولوجيا فإنك تعالج المشكلة مؤقتاً، وإذا أردت التعامل مع قضية الإرهاب بشكل دائم ينبغي أن تتعامل مع دعامة ذلك الإرهاب المتمثّلة في الأيديولوجيا الوهابية.

وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في هذه المنطقة بعد ترامب، أعرب الرئيس الأسد عن تفاؤله لكن مع بعض الحذر، لأننا لا نعرف السياسة التي سيتبناها حيال منطقتنا بشكل عام، وكيف سيتمكّن من التعامل مع مجموعات الضغط المختلفة في الولايات المتحدة التي تعارض أي حل في سورية، والتي تعارض قيام علاقات جيدة مع روسيا، وأضاف: إن جزءاً من التفاؤل يتعلّق بقيام علاقات أفضل بين الولايات المتحدة وروسيا، وليس بين الغرب وروسيا، لأن أوروبا ليست موجودة على الخريطة السياسية، وأكد أنه إذا قامت علاقات جيّدة بين هاتين القوتين العظميين فإن معظم دول العالم، بما في ذلك دول صغيرة كسورية، ستستفيد من هذه العلاقة، وسيكون هناك حل في سورية، وأضاف: إن السيد ترامب قال خلال حملته الانتخابية إن أولويته هي مكافحة الإرهاب، ونحن نعتقد أن هذه بداية الحل، إن استطاع تنفيذ ما أعلنه.