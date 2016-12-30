مجلس الشعب يعقد جلسته الأخيرة من أعمال دورته العادية الثانية عباس: محاسبة المقصّرين وضبط الأسعار ومنع الاحتكار خميس: الخدمات هي التحدي الأكبر

دمشق-عمر المقداد:

اختتم مجلس الشعب أعمال دورته العادية الثانية، بجلسة ترأستها الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضرها المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وتناولت عرضاً للواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.

وفي كلمة افتتحت بها الجلسة أكدت رئيسة المجلس أن الانتصارات التي حققها جيشنا وشعبنا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في حلب تشكّل ملحمة تاريخية،

وأن النصر الذي تحقق في حلب هو نصر سوري في جميع مناحي الحياة، الأمر الذي يتطلّب مضاعفة العمل البرلماني والحكومي لنصرة أهلنا في حلب، الذين آثروا البقاء فيها، وكانوا السند القوي لجيشنا العظيم في معركة استعادة المناطق الشرقية من براثن الإرهاب التكفيري، ولفتت إلى أن أهالي حلب بحاجة إلى خطة عمل إسعافية بهدف توفير مستلزمات الحياة ومتطلبات إقلاع الصناعات لتكون حلب بوابة النصر لكل السوريين، داعية الحكومة إلى العمل على استثمار الإمكانات الاقتصادية في حلب ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن الإرهابيين قطعوا مياه الشرب عن مدينة دمشق وقاموا بتلويث مياه نبع الفيجة المغذي الرئيسي للمدينة، معبرة عن الأمل بأن تسارع الحكومة إلى تأمين احتياجات المدينة بشكل كامل حتى حل المشكلة.

وبشأن المتطلبات المعيشية، دعت الدكتورة عباس إلى تأمين المازوت والغاز والكهرباء للمواطنين في كل المحافظات، ومحاسبة المقصّرين، وضبط الأسعار، ومنع الاحتكار، وتأمين تدفق المواد التموينية عبر مؤسسات التدخل الإيجابي.

وفي كلمته أمام المجلس، قال المهندس خميس: إن معركة جديدة تبدأ اليوم في حلب لا تقل أهمية عن معركة تحريرها، قوامها البناء وإعادة الإعمار لتعود العاصمة الاقتصادية إلى سابق عهدها في الإنتاج وصناعة الحياة والأمل بجهود السوريين والرعاية الخاصة التي تتلقاها من الرئيس الأسد.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أولوية الحكومة هي تأمين مستلزمات القوات المسلحة وتوفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين رغم الظروف الصعبة والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الظالمة المفروضة على الشعب السوري، وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة، ومع سعي الحكومة نحو إعادة إطلاق دورة الإنتاج الاقتصادي والنشاط الخدمي وتنظيم الملفات الرئيسية المتعلقة بعمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف: أنه تم إنجاز النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وتمّ إحداث المجلس التشريعي بالمجلس ويضم 15 خبيراً في مجالات عديدة له صفة تشريعية واستشارية لدعم عمل الحكومة حيث تعرض عليه المشكلات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى الاستراتيجيات التي تقوم بها الحكومة، إضافة إلى تطوير الهيكلية الإدارية في الوزارات.

وبشأن إدارة الموارد البشرية، أكد أنه تم فرز نحو 5000 مهندس إلى مؤسسات الدولة، وبدأنا تثبيت العاملين المؤقتين بشكل تدريجي ووفق مشروع يبدأ بذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وسنستمر تباعاً.

وبشأن العملية التنموية، أشار إلى أن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة هو في مجال الخدمات، وأنها تعمل على استراتيجيتين، أولاهما معالجة المفرزات اليومية للأزمة فيما يتعلق بالخدمات، سواء في الكهرباء أو الغاز أو المشتقات النفطية أو المياه والخدمات الأخرى، ولدينا خطط لمعالجة هذه المفرزات، وثانيهما العمل باستراتيجية لمعالجة هذه المشكلات لفترة طويلة للحد من هذه المتغيّرات.

وبشأن المياه في دمشق، أكد المهندس خميس أن قطع المياه عن مدينة دمشق من قبل التنظيمات الإرهابية جريمة عالمية، وتساءل: أين المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان من هذه الجريمة، وقال: لقد وضعنا خطة طوارئ للتخفيف من أزمة المياه في دمشق، وسنقضي على الإرهاب الأسود الذي يهدد مياهنا، وهو ما تقوم به قواتنا المسلحة.

وبشأن الكهرباء والطاقة، أوضح أن الحكومة أنجزت خطوات ستظهر نتائجهاً في الأشهر القادمة، لافتاً إلى احتكار مادة الغاز من قبل البعض، ومشيراً إلى ضبط عدد من المستودعات تحوي مئات اسطوانات الغاز المنزلي، وهذا الأمر لا يقل عن الإرهاب، مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها لمنع الاحتكار سواء في مادة الغاز أو غيرها من المواد والسلع.

وحول التأمين الصحي أوضح المهندس خميس أنه تم إعداد كل المدخلات اللازمة لمعالجة هذا الملف، مؤكداً أنه ستتم معالجته خلال الفترة القليلة القادمة.

وبشأن القطاع الزراعي، أشار إلى إجراءات متخذة لتحقيق الاستثمار الأمثل للواقع الزراعي وتشجيع زراعة كل المناطق وتشجيع الزراعات الأسرية والمنح والقروض والتربية الحيوانية ودعم المنتجات الاستراتيجية وستكون هناك خطوات أخرى في مجال التصدير.

وبشأن الصناعة، أوضح أن الحكومة بدأت بمعالجة مشاكل القطاع العام وبدأ العديد من المعامل بإعادة التجهيز والإصلاح للعودة إلى العمل قريباً ووضعها بالخدمة وتتم معالجة قضية المؤسسات والمعامل الخاسرة والمخسرة، أو معالجتها إداريا للاستفادة من بناها التحتية في مجال آخر، لافتاً إلى وجود خطة للتعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المصانع المتضررة جراء الإرهاب.

وبشأن القطاع المالي والبنوك والتأمين، أكد المهندس خميس أن الحكومة تتابع سعر صرف الليرة وعمل المصارف والشركات الخاصة ومكاتب الصرافة، وتراجع آلية عمل البنوك العامة وتجتمع بشكل دوري مع إدارات البنوك الخاصة، إضافة إلى معالجة ملف القروض المتعثرة والتي شابها الفساد، مشدداً أن القروض التي ستمنح لاحقاً ستكون بهدف دعم العملية الإنتاجية الزراعية والصناعة والاستثمار التجاري، وتقوم الحكومة بوضع الضوابط اللازمة لآلية منح القروض.

وبشأن التجارة والاستثمار، أوضح المهندس خميس أن ملف الاستيراد هو في الطريق الصحيح حيث يتم استيراد مستلزمات الإنتاج للزراعة والصناعة والمواد الضرورية للصمود، موضحاً أن الأسس التي وضعت في إجازات الاستيراد تخدم المصلحة الاقتصادية بالشكل الأمثل ولا سيما أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة في مجال التصدير، كما يتم هيكلة المؤسسات المعنية بالاستثمار، وجرى حصرها بالمجلس الأعلى للاستثمار الذي سيجتمع مع المستثمرين بشكل دائم وسيكون الاستثمار محط الاهتمام لجهة استقبال المشروع ودراسته وإعطائه التسهيلات النوعية.