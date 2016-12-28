المفكرة الثقافية

المفكرة الثقافية

28 / 12 / 2016 الأخيرة, المفكرة الثقافية

هذا المقال رقم : 44 من 51 من العدد 2016-12-28-15724

2016-12-28-15724

< تقام في المركز الثقافي في أبي رمانة أنشطة متعددة حيث تلقي الباحثة إنعام المصري محاضرة بعنوان: “الحزب الشيوعي السوري الموحد والنقابات العمالية” في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم. وفي الرابعة مساء يلقي د. قيصر زحكا محاضرة بعنوان: “نحو عالم أكثر تحضراً”. كما يلقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم الباحث فراس اليوسف محاضرة بعنوان: “شرق- غرب/الزمن”.
< أمسية أدبية يشارك فيها الأدباء: أدونيس حسن-  آمال شلهوب- سليمان السلمان. في الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء في المركز الثقافي في المزة.
< أمسية شعرية للشاعرين: شوقي بغدادي- نزار بني المرجة. في الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء في المركز الثقافي في العدوي.
< نشاط اجتماعي للأطفال بإشراف المدرب صلاح الدين لكه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء في المركز الثقافي في الميدان.

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