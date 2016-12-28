المفكرة الثقافية

< تقام في المركز الثقافي في أبي رمانة أنشطة متعددة حيث تلقي الباحثة إنعام المصري محاضرة بعنوان: “الحزب الشيوعي السوري الموحد والنقابات العمالية” في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم. وفي الرابعة مساء يلقي د. قيصر زحكا محاضرة بعنوان: “نحو عالم أكثر تحضراً”. كما يلقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم الباحث فراس اليوسف محاضرة بعنوان: “شرق- غرب/الزمن”.

< أمسية أدبية يشارك فيها الأدباء: أدونيس حسن- آمال شلهوب- سليمان السلمان. في الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء في المركز الثقافي في المزة.

< أمسية شعرية للشاعرين: شوقي بغدادي- نزار بني المرجة. في الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء في المركز الثقافي في العدوي.

< نشاط اجتماعي للأطفال بإشراف المدرب صلاح الدين لكه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء في المركز الثقافي في الميدان.