البطريرك يازجي يزور حلب القديمة: أبناء سورية سيعيدون بناء كل ما دمّرته يد الإرهاب

حلب-عمار العزو-معن الغادري:

أكد غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، أن أبناء سورية هم على الدوام يد واحدة وبجهودهم جميعاً ستعود سورية أفضل مما كانت وسيعيدون بناء كل ما دمّرته يد الإرهاب.

وخلال قيامه ومحافظ حلب حسين دياب، أمس، بجولة على المدينة القديمة في حلب، أشار البطريرك يازجي أن سورية جذورها ضاربة في عمق التاريخ، وهي قد صدّرت الحضارات والثقافة والأديان للعالم أجمع، وسيظل شعبها صامداً لا يهاب الموت ولا الدمار وأنموذجاً للعالم أجمع في العيش المشترك بين جميع أبنائه الذين يشكلون عائلة واحدة.

وأبدى البطريرك يازجي أسفه للدمار الكبير الذي ألحقه الإرهاب بالأوابد الأثرية ودور العبادة وبكل مدينة حلب التي صمدت، وبجهود كل أبنائها وبطولات الجيش العربي السوري وقيادة السيد الرئيس بشار الأسد انتصرت، وتمنى أن يعمّ هذا الشعور بالفرح والانتصار كل أراضي سورية قريباً.

وأدان البطريرك يازجي الصمت الدولي تجاه ما تتعرّض له سورية من جرائم إرهابية، منوّهاً إلى أن الكثير من المعنيين والقادة في العالم غير منصفين تجاه ما يحدث في سورية من جرائم إرهابية ويعتمدون سياسة الكيل بمكيالين، ومشيداً بمواقف الدول الصديقة التي تقف إلى جانب سورية، وختم بمخاطبة شعوب العالم بالقول: رسالتنا إليكم هي رسالة محبة وحياة، فنحن لسنا أبناء الموت أو الظلم أو الظلمة بل نحن أبناء الحياة والحضارة والنور والإيمان والعلم.

من جانبه أشار محافظ حلب إلى أن الإرهاب قد دمر بيوت الله من مساجد وكنائس وأوابد أثرية تشكّل جزءاً من التاريخ والحضارة الإنسانية، وهذا تأكيد على أن هدف الإرهاب هو تدمير البشر والحجر، ولكن بجهود وبطولة جيشنا والقوات الرديفة والصديقة وحكمة وشجاعة الرئيس الأسد تحرّرت وانتصرت حلب، وسيتمّ إعادة بناء كل ما دمّرته يد الإرهاب.

وشملت جولة البطريرك يازجي ومحافظ حلب زيارة كنيسة السيدة ومطرانية الروم الأرثوذكس في حي الجديدة في المدينة القديمة والجامع الأموي وقلعة حلب، حيث اطلعا على حجم الدمار الكبير الذي ألحقه الإرهاب بالكنيسة التي يعود بناؤها لعام 1425 ميلادي وبالجامع الأموي، وسرقة العديد من المقتنيات التاريخية منهما.

ومن الجامع الأموي أشار غبطة البطريرك خلال لقائه وحواره مع عدد من رجال الدين الإسلامي إلى أن هذه الصورة واللقاء هي رسالة للعالم أجمع وتعبّر بكل وضوح وصدق عن ماهية سورية وحقيقة العيش المشترك الذي يجمع بين أبنائها كافة وهم جميعاً أخوة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى.

شارك في الجولة أمين فرع حلب للحزب تكليفاً علي حاج كلبون واللواء عصام الشلي قائد شرطة المحافظة ومحمد حنوش رئيس مجلس المحافظة وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والمعنيين.