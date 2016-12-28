زاخاروفا تكشف عن مضمون التهديدات الغربية: نشر قوائم بأسماء الدبلوماسيين المستهدفين دليل عجز

كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن مضمون بعض التهديدات التي وجهها الغرب إلى روسيا، وقالت، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، “للأسف الشديد، نتلقى تهديدات ليس من جانب الإرهابيين فحسب. فخلال سنة كاملة، حاول زملاؤنا المتحضّرون، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون من مختلف الدول، تخويفنا”.

وقدّمت الدبلوماسية للصحفيين حزمة تحذيرات بلهجة الوعيد، سمعتها روسيا من شركائها الغربيين خلال الأشهر الماضية، وأعادت إلى الأذهان تصريحاً لنظيرها الأمريكي جون كيربي، قال فيه: إن روسيا “ستواصل إرسال عسكرييها لمسقط رأسهم في توابيت الجثث”، وتساءلت: “من كان يؤجّج هذه الكراهية التي أدت في نهاية المطاف إلى اغتيال السفير الروسي في أنقرة؟. كانوا كلهم متحضرين”..

واعتبرت زاخاروفا أن نشر الإرهابيين قوائم بأسماء الدبلوماسيين الروس المستهدفين ليس إلا دليلاً على عجزهم وضعفهم في ميادين المعارك، وأوضحت أن نشر مثل هذه القوائم بعد اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، لم يثر دهشة موسكو، التي اعتبرت ذلك تأكيداً جديداً على تنامي مستويات الخطر الإرهابي في العالم، وشددت على أن اغتيال السفير الروسي على أيدي هؤلاء الإرهابيين، ليس شيئاً لم يكن من الممكن توقّعه، نظراً للمجازر التي سبق لهم أن ارتكبوها، بما في ذلك بحق أطفال.

واستدركت قائلة: “من الواضح أن توجيه التهديدات إلى سفاراتنا دليل واضح على عجز هؤلاء الوحوش الذين فقدوا كافة الصفات البشرية، لكن هؤلاء الجبناء يخسرون المعركة مع الرجال القادرين والأجهزة المعنية. ولذلك بدؤوا في البحث عن أهداف ضعيفة ويطلقون النار في ظهرنا”، كما استغربت من تغطية بعض وسائل الإعلام الغربية لهذا الموضوع وتضليلها للقُرّاء عبر تلاعبها بالمفاهيم والمبادئ.

وذكرت بأن العالم المتحضر برمته دان اغتيال السفير الروسي بأنقرة، إذ أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً وصف فيه الهجوم بأنه عمل إرهابي، واستغربت في هذا السياق من رفض الحكومة الأوكرانية للانضمام إلى هذه الإدانة، واعتبرت أن السبب وراء الصمت الرسمي الأوكراني بشأن العمل الإرهابي المذكور، يكمن في تبعية السلطات الأوكرانية الحالية للقوى القومية المتشددة، والتي سبق لها أن ساعدت الحكام الحاليين في الوصول إلى السلطة.

من جهته ذكر بيان صدر عن الخارجية الروسية حول النتائج السياسية الخارجية الرئيسية في عام 2016 أن اغتيال السفير الروسي يؤكد على أن الإرهاب الدولي الحديث أخذ يطرح تحديات غير مسبوقة، وقالت الوثيقة: إن مكافحة الإرهاب الدولي تبقى من الاتجاهات الرئيسية في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عام 2016. وجاءت عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا لتؤكد على الطابع اللاإنساني لعقيدة وممارسات الإرهاب الدولي وتماديه بشكل لا سابق له في تحدي المجتمع العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن سفير روسيا لدى تركيا توفي متأثراً بجراحه جراء تعرضه لإطلاق النار في أنقرة الاثنين 19 كانون الأول خلال افتتاحه معرضاً للصور الفوتوغرافية.