ميلاد بحدي.. خدمات إنسانية للجزيرة السورية

ينتمي د. ميلاد بحدي إلى أسرة مثالية في مدينة القامشلي، عاهدت نفسها على العلم والتعليم، فأنجبت ثلاثة أطباء واثنين من المهندسين، بجهود جبّارة، وبفضل الوالدين اللذين لم يبخلا ولم يقصرا في الدعم والمساندة والمتابعة، خاصة الوالدة التي لها فضل كبير على مسيرتهم، هذا ما قاله د. ميلاد.

خلال سنوات دراسته الابتدائيّة والإعدادية والثانوية حاز المراتب الثلاث الأولى على مستوى المحافظة، مع محطات أخرى من التميز في جوانب أخرى أدبية وثقافية ، وفي دراسته الجامعية تفوق وتميّز أيضاً إذ قال: “منذ السنة الدراسية الثالثة في الجامعة توجهتُ بشكل ذاتي إلى المشافي الخاصة والحكومية، بهدف التعرف على أجواء الطب عامة، ثم توجهتُ إلى دراسة الجراحة العصبية، كون منطقة الجزيرة السورية، تعاني ندرة في ذلك التخصص، واعتبرته هدفاً لأبناء منطقتي”.

وفّر د. ميلاد الكثير من عناء السفر على أبناء منطقتنا إلى باقي المحافظات من أجل العمليات والتشخيص، مع خدمات طبية وإنسانية وعمليّات جراحية معقدة، ساهمت في تخفيف الآلام الجسدية والنفسية على عدد هائل من الأسر، فالكثير من المرضى يترددون عليه من جميع محافظات المنطقة الشرقية، فهو حائز كما تحدث لنا على: “شهادة الباسل للإبداع العلمي، وحضر العديد من المؤتمرات العلمية بدمشق وخارج القطر، ومشاركته في مؤتمر الجراحة العصبية بالقصيم في السعودية كانت عوامل تميزنا ونجاحنا في بلدنا”.

في الساعات القليلة الماضية أنجز د. ميلاد عملاً جراحياً لطفلة لا تتجاوز السبع سنوات حيث قام باستئصال ورم من الدماغ، وكان أهلها يظنون أنهم يحتاجون لإنجاز هذه العملية خارج المدينة بتكلفة ربما تصل إلى مليون ليرة سورية، فساهم بعلاجها وإجراء العمل وبمبلغ بسيط جداً، إلى جانب إعفائه للفقراء والوافدين والمحتاجين من التكاليف المادية مهما كانت تكلفتها، لمجرد طلب المريض منه ذلك حتى لو كان عملاً جراحياً.

وحول ذلك يعقب د. ميلاد: “الوطن قدم لنا الكثير في جميع مراحل دراستنا وحياتنا بمختلف جوانبها، فيستحق منّا أن نكون معه ومن أجل أهلنا في كل بقعة تستدعي واجب العمل الإنساني والاجتماعي والطبي”.

إنه شخص طيب ورحيم يحب المساعدة، وخلال فترة عمله أنقذ الكثير من الأرواح، ولا يزال يقدم خبرته لمن يحتاج، فكان مكسباً لمنطقتنا بمساحتها الشاسعة، وأصبح نموذجاً للخير والإنسانية.

القامشلي- عبد العظيم العبد الله