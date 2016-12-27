روسيا توثق ارتكاب التنظيمات الإرهابية جرائم حرب في شرق حلب الجيش يدك خطوط إمداد داعش في ريف حمص.. ومصرع عشرات التكفيريين في ريف حماة

بعدما اندحر الإرهاب عن مدينة حلب الصامدة على يد أبطال جيشنا، ومع قيام الجهات المختصة بتمشيط أحياء شرق المدينة، يتوالى الكشف عن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها التنظيمات التكفيرية بحق الأهالي الأبرياء.

وغداة الكشف عن مقبرة جماعية لشهداء مدنيين بينهم 5 أطفال و4 نساء أعدمتهم التنظيمات الإرهابية في سجونها في حيي السكري والكلاسة قبيل إخراجها من الأحياء الشرقية، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوثائق تؤكد ارتكاب التنظيمات التكفيرية جرائم حرب ضد المواطنين هناك، مبينة بأنها تعمل على توثيق جميع الأدلة المتعلقة بأخطر جرائم الحرب التي ارتكبتها تلك المجموعات وستقوم بتوزيع نتائج التحقيقات على أوسع نطاق ممكن، في حين روى عدد من المواطنين المحررين من سطوة ومعتقلات الإرهابيين فصول التعذيب التي تعرضوا لها خلال فترة اختطافهم، مؤكدين أن ثقتهم بجيشهم الوطني لم تتزعزع رغم المعاناة التي عانوها، وأن الانتصار على هؤلاء القتلة المجرمين بحق الإنسانية والوطن سيتحقق مهما طال الزمن.

ميدانياً، تابعت قواتنا المسلحة عملياتها في مواجهة التنظيمات التكفيرية، حيث دمرت أمس 6 آليات لإرهابيي داعش خلال ضربات مدفعية على محاور تحركهم وخطوط إمدادهم في ريف حلب الشرقي، وأوقعت عشرات القتلى والمصابين في صفوف تنظيمي داعش وجبهة النصرة في ريف تدمر الغربي ومحيط الرستن بريف حمص.

وفي سياق انتهاكاتها السافرة للحدود السورية قتلت قوات نظام أردوغان الإخواني 3 سوريين لدى اقترابهم من الحدود المشتركة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، في وقت استشهد شخص ووقعت أضرار مادية في منازل المواطنين جراء قصف إرهابيي “جيش الفتح” بقذائف صاروخية أحياء سكنية في مدينة السقيلبية وقرية جورين بريف حماة الشمالي.

وفي التفاصيل، وجهت وحدة من الجيش ضربات مدفعية على تجمع لإرهابيي داعش في أم المرى جنوب دير حافر بمحيط الكلية الجوية في ريف حلب الشرقي، أدت إلى تدمير 6 آليات مزودة برشاشات لإرهابيي التنظيم الإرهابي والقضاء على عدد من أفراده.

وفي ريف حمص خاضت وحدة من الجيش اشتباكات عنيفة مع مجموعات من إرهابيي تنظيم داعش شرقي المحطة الرابعة لضخ النفط شرق مدينة حمص بنحو 100كم، وانتهت الاشتباكات بمقتل أكثر من 25 إرهابياً من التنظيم التكفيري وإصابة أعداد كبيرة من إرهابييه وتدمير كمية من الأسلحة والعتاد الحربي كانت بحوزتهم.

كما نفذت وحدة من الجيش ضربة محكمة على تجمع لمتزعمي المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة في محيط مدينة الرستن بالريف الشمالي أسفرت عن مقتل عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية من بينهم الملقب أبو حيدر وصادق اليوسف وإصابة آخرين.

في غضون ذلك بيّن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن الوزارة تعمل على توثيق جميع الأدلة المتعلقة بأخطر جرائم الحرب التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في حلب وستقوم بتوزيع نتائج التحقيقات على أوسع نطاق ممكن، وبين أنه تم العثور على مقابر جماعية تحتوي عشرات الجثث بعضها يحمل آثار تعذيب وحشي في الأحياء الشرقية للمدينة، موضحاً أن الإرهابيين أطلقوا النار على رؤوس أغلبية الضحايا من مسافة قريبة في حين قاموا بالتمثيل ببعض الجثث وببتر أعضائها.

وعثرت الجهات المختصة أول أمس على 21 جثماناً لشهداء مدنيين أعدمتهم التنظيمات الإرهابية قبيل إخراجها من الأحياء الشرقية لمدينة حلب بينهم 5 أطفال و4 نساء وذلك ضمن سجون للمجموعات الإرهابية في حيي السكري والكلاسة وقد أظهر الكشف أنه تم إعدامهم ميدانياً بإطلاق النار عليهم من مسافات قريبة جداً وذلك بحسب مصدر في الطبابة الشرعية.

ولفت كوناشينكوف إلى أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى تفخيخ شوارع وبوابات مبانٍ ودراجات نارية متروكة في الشوارع وصولاً إلى تفخيخ ألعاب أطفال قبل أيام من إخراجهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، مبيناً أن الجيش العربي السوري عثر خلال عمليات التمشيط التي يقوم بها في تلك الأحياء على 3 دبابات ومدفعين وراجمتي صاروخ وعدد كبير من مدافع الهاون والراجمات يدوية الصنع و 7 مخازن ضخمة للذخيرة.

وفي سياق متصل، روى عدد من المواطنين المحررين من سطوة وسجون الإرهابيين فصول التعذيب التي تعرضوا لها خلال فترة اختطافهم، والمحررون الذين وثقت سانا شهاداتهم هم سليمان صالح دوبا 87 عاماً من قرية اشتبرق التابعة لمحافظة إدلب وعلي محمد شبيب 36 عاماً من قرية كرسانا وجمال محمود مهنا 48 عاماً من قرية القطيلبية في جبلة.

وأوضح المحررون أن المجموعات الإرهابية التي اختطفتهم لم تترك وسيلة تعذيب إلا وارتكبتها بحق كل المخطوفين الذين لا ذنب لهم إلا محبتهم لوطنهم وجيش بلادهم وتمسكهم بأرضهم التي يأبون مغادرتها وتدنيسها من قبل شذاذ الآفاق الذين يضمرون شراً بكل ما هو جميل.

وقال المحررون: إن المجموعات الإرهابية تمارس كل أشكال الوحشية والهمجية في التعامل مع المختطفين لديها وهي مجموعات لا تمت للإنسانية بصلة، معربين عن شكرهم للجيش العربي السوري لما يبذله من دماء وتضحيات لتطهير الوطن من رجس هؤلاء القتلة وإعادة المخطوفين وتحرير المعتقلين في غياهب سجون الإرهابيين في إدلب وحلب وغيرهما من المدن، وأضافوا: إنهم كانوا محتجزين في جسر الشغور وإن المجموعات الإرهابية التي اختطفتهم تقوم بقتل وتعذيب واختطاف كل من يخالفهم وجهة نظرهم وتوجههم.

وأعرب المحررون عن ثقتهم بقدرة الجيش العربي السوري على إعادة من تبقى من ذويهم وأهلهم وأبناء وطنهم الذين ما زالوا يعانون ويلات التعذيب سواء من ممارسات الإرهابيين بحقهم أو بعدهم عن أهلهم في الوطن، مؤكدين أن سورية هي لجميع أبنائها بكل أطيافهم ولن يستطيع أحد مهما اشتد إجرامه وإرهابه أن يفرق بين الأخوة والأبناء وما تعيشه سورية اليوم برغم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها دليل على ذلك.

وأعرب المحررون عن شكرهم لكل من ساهم في تحريرهم كما أعربوا عن أملهم في تحرير من تبقى من المخطوفين في أقرب وقت ممكن، وكان تم تحرير 15 مختطفاً خلال عملية تبادل جرت في حلب قبل أيام.

وفي سياق اعتداءاتها المتواصلة على الأحياء والقرى الآمنة قتلت قوات نظام أردوغان الإخواني 3 سوريين لدى اقترابهم من الحدود السورية التركية المشتركة في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية في منطقة الدرباسية بأن قوات حرس الحدود التركي فتحت نيران رشاشاتها على مجموعة من الشبان في قرية القيروان قرب الحدود المشتركة ما أدى إلى استشهاد3 شبان على الأقل، ولفتت إلى أنه تم نقل جثامين الشهداء الثلاثة إلى أحد مشافي بلدة الدرباسية، مشيرة إلى أن عناصر الحرس التركي تطلق النار عشوائياً على أي شخص يقترب من الحدود بذريعة منع دخول الأشخاص إلى الأراضي التركية، وذكرت المصادر أن حرس الحدود التركي اعتدى بالضرب على شابين سوريين من قرية محرملة التابعة لبلدة زركان-أبوراسين بريف الحسكة بشكل وحشي بذريعة محاولتهما العبور إلى تركيا.

في الأثناء استشهد شخص ووقعت أضرار مادية في منازل المواطنين جراء قصف إرهابيي جيش الفتح بقذائف صاروخية أحياء سكنية في مدينة السقيلبية وقرية جورين بريف حماة الشمالي الغربي، وأكد مصدر في صحة حماة استشهاد شخص متأثراً بجروح أصيب بها فجر أمس جراء انفجار قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على مدينة السقيلبية.

وكانت قيادة شرطة حماة أفادت بأن إرهابيين قصفوا فجر أمس بـ 10 قذائف صاروخية منازل الأهالي في مدينة السقيلبية نحو 48 كم شمال غرب مدينة حماة تسببت بإصابة شخص بجروح وإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ولفت المصدر أن التنظيمات الإرهابية استهدفت قرية جورين في منطقة السقيلبية بعدد من القذائف الصاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

كما أفاد مراسل سانا في حلب بأن انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في حي الأعظمية بمدينة حلب تسبب بإصابة امرأة بجروح وأضرار مادية.